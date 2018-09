Hoorzitting Kavanaugh: 'Vreesde niet enkel verkracht, maar ook vermoord te worden'

Christine Blasey Ford, een professor psychologie van 51 jaar, beschuldigt Brett Kavanaugh (53) ervan dat hij haar 36 jaar geleden tijdens een highschool-party op een bed heeft gegooid en geprobeerd heeft haar uit te kleden. Hij zou de vrouw belet hebben te roepen door zijn hand op haar mond te houden. Tijdens haar openingsverklaring vertelde Ford over die bewuste avond, waar ook Kavanaughs vriend Mark Judge aanwezig was.

'Ik dacht dat hij mij zou verkrachten. Ik probeerde om hulp te roepen, maar hij hield mijn hand op mijn mond. Dat maakte me nog het meeste bang, en heeft een zware impact gehad op mijn leven. Ik kon moeilijk ademen en ik dacht dat Brett me per ongeluk zou doden', aldus Ford. 'Heel lang was ik te bang om de details aan iemand te vertellen. Ik wilde niet dat mijn ouders wisten dat ik op 15-jarige leeftijd in een huis was zonder ouders, en bier dronk met jongens. Omdat Brett me niet heeft verkracht, zei ik aan mezelf dat ik me erover moest zetten en moest doen alsof er niets gebeurd was.'

De professor verklaarde ook dat ze bang was om te getuigen, maar dat ze het ziet als haar burgerlijke plicht te vertellen wat er is gebeurd tussen haar en Kavanaugh. En ze stelde dat ze 100 procent zeker was dat het wel degelijk Kavanaugh was die haar aanviel. 'Onuitwisbaar in mijn geheugen is het gelach, het joelende gelach tussen de twee, en het feit dat ze ten koste van mij plezier aan het maken waren', zei ze.

Tientallen manifestanten zijn donderdag naar de Senaat getrokken om Ford te steunen. Velen van hen hebben tape op hun mond geplakt met daarop slogans als 'believe survivors'. Ze protesteren zo tegen het systematisch monddood maken van slachtoffers van seksueel geweld. Ook actrice Alyssa Milano, die ook actief is binnen de #MeToo-beweging was aanwezig. Later op de dag komt ook Brett Kavanaugh zelf aan het woord. Hij ontkent de beschuldigingen.