Drank, een jaarboek en twijfel: hier zal de Kavanaugh-hoorzitting donderdag over gaan

Brett Kavanaugh, de conservatieve kandidaat-rechter voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, wordt door twee vrouwen beschuldigd van seksuele wandaden op de middelbare school en in zijn eerste jaar op de Yale-universiteit. Christine Blasey Ford zegt dat Kavanaugh haar toen hij zeventien was op een bed gedrukt en betast heeft, en haar probeerde uit te kleden. Deborah Ramirez zegt dat Kavanaugh zijn penis in haar gezicht duwde op een studentenfeestje waar het alcohol rijkelijk vloeide. Kavanaugh ontkent beide aantijgingen met klem. In Amerikaanse media wordt melding gemaakt van een derde getuige, die zegt dat Kavanaugh en zijn jeugdvriend Mark Judge (die volgens Ford bij haar aanranding aanwezig was) in hun tienerjaren meisjes van drugs en drank voorzagen, tot ze bewusteloos waren. Vervolgens zouden Kavanaugh en Judge de meisjes seksueel misbruiken en vrienden uitnodigen hetzelfde te doen. Michael Avenatti, de advocaat van pornoster Stormy Daniels zegt een client te hebben die die aantijging kan bevestigen. En een lokale krant in de staat Maryland berichtte dinsdag dat een getuige of haar advocaat met de politie gepraat heeft over dit onderwerp.

...