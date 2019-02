Hongaarse oppositie boycot parlementaire zitting uit protest tegen 'slavenwet'

Toen parlementsvoorzitter Laszlo Köver van de regerende Fidesz-partij maandag afgevaardigden van die partij het woord verleende, verlieten alle fracties van de oppositie de plenaire zitting. 'Uit protest tegen de slavenwet', verklaarde afgevaardigde Laszlo Varju van de links-liberale Democratische Coalitie (DK) op een daaropvolgende persconferentie.

De regeringsmeerderheid had afgelopen december de door critici genoemde 'slavenwet' ondanks heel wat protest vanuit de oppositie in het parlement goedgekeurd. Die wet bepaalt dat werkgevers van hun werknemers maximaal 400 in plaats van de huidige 250 overuren per jaar kunnen eisen. Duizenden mensen in Boedapest en andere steden in het land gingen de straat op tegen deze nieuwe verordening. Aan de actie van de maandag namen alle oppositiepartijen en parlementsleden, van het radicaal rechtse Jobbik (De Beteren) tot de linkse Hongaarse Socialistische Partij (MSZP).

Zoals de afgevaardigden tijdens de persconferentie aankondigen, willen ze ook een bezoek brengen aan de Suzuki-fabriek in Esztergom, 30 kilometer ten noorden van Boedapest. De dochteronderneming van de Japanse autofabrikant wil niet alleen de nieuwe wet op overwerk toepassen, aldus de afgevaardigden, maar ook voorkomen dat de werknemers een vakbond vormen.