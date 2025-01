Holslag: ‘China en Amerika bereiden zich voor op oorlog’

Jonathan Holslag, ex-professor en burgemeester van Tienen, schetst een zorgwekkend beeld van de wereldorde. In De Zondag waarschuwt hij: ‘De migratiedruk in Afrika zal gigantisch worden: in eerste instantie op de steden daar, maar daarna ook op Europa.’

Holslag maakte vorig jaar een opvallende carrièrewending door burgemeester van Tienen te worden. Hij stopte zijn lesopdracht aan de VUB om zich volledig op zijn stad te richten. ‘Omdat ik dat beloofd heb aan de kiezer. Als je een stad echt wil veranderen, moet je ook zelf aanwezig zijn.’ Met bijna 30% van de stemmen behaalde hij een overtuigend mandaat.

Toch blijft hij bescheiden over zijn overstap naar de politiek. ‘Dit is geen droom die in vervulling gaat. Tot twee jaar geleden was er geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht om politicus te worden.’ Zijn missie als burgemeester draait om burgerzin en gemeenschapsgevoel. ‘Europa en de wereld veranderen begint bij betrokken burgers. Daar ligt onze kracht.’

De afbrokkeling van de macht van het Westen is een feit. De vraag is: hoe reageren we daarop?’

Holslag combineert zijn lokale rol met een scherpe blik op internationale ontwikkelingen. Hij ziet de bevolkingsexplosie in Afrika als een van de grootste uitdagingen van onze tijd. ‘Dat gaat gepaard met armoede, geweld en falende staten. De migratiedruk zal gigantisch worden: in eerste instantie op de steden daar, maar daarna ook op Europa. Europa moet zich voorbereiden op een ongekende druk op zijn grenzen.’

Naast deze demografische druk waarschuwt Holslag voor de oplopende spanningen tussen grootmachten. ‘China en Amerika bereiden zich voor op oorlog. Op een warme oorlog, dus ook militair. Vroeg of laat zullen zij elkaar treffen. Daar bestaat zelfs geen twijfel meer over.’

De situatie in de Stille Oceaan noemt hij angstaanjagend. ‘Als ik u alles zou vertellen over de bewapening die bezig is in de Stille Oceaan, gaan uw lezers een week niet slapen. Wat daar gebeurt, is huiveringwekkend.’

Volgens Holslag ligt de kern van deze mondiale spanningen in de verzwakking van het Westen. ‘De afbrokkeling van de macht van het Westen is een feit. De vraag is: hoe reageren we daarop?’ Hij ziet parallellen met populistische leiders in Europa. ‘Trump was bijna een onvermijdelijkheid voor de Amerikaanse samenleving. Ook in Europa zien we meer en meer zulke leiders opduiken.’