Washington wil voor 3,6 miljard dollar luchtdoelraketten verkopen aan Japan

De Amerikaanse autoriteiten hebben vrijdag toelating gegeven voor de verkoop van 1.200 luchtdoelraketten en de daaraan verbonden uitrusting aan Japan, een van de trouwste Aziatische bondgenoten van Washington. Aan de deal, die nog moet worden goedgekeurd door het Congres, hangt een prijskaartje van 3,6 miljard dollar (bijna 3,5 miljard euro).

Volgens de mededeling van DSCA – het agentschap van het Pentagon dat verantwoordelijk is voor militaire steun aan buitenlandse bondgenoten – heeft de verkoop betrekking op lucht-luchtraketten voor de middellange afstand (AMRAAM) van het type AIM-120D-3 en AIM-120C-8. De raketten kunnen worden gebruikt door vliegtuigen en luchtafweersystemen op de grond. “De voorgestelde verkoop zal het buitenlands beleid en de nationale veiligheidsdoelstellingen van de VS ondersteunen, door de veiligheid te verbeteren van een belangrijke bondgenoot”, zo zegt DSCA.

Japan heeft de investeringen in defensie de voorbije jaren stevig opgevoerd. Dat is onder meer een gevolg van de toegenomen geldingsdrang van China in het oosten en zuidoosten van Azië. De luchtdoelraketten moeten Japan de mogelijkheid bieden “om de huidige en toekomstige bedreigingen het hoofd te bieden” en om “zijn thuisland en de daar aanwezige Amerikaanse strijdkrachten te verdedigen”, zo meldt Washington nog.