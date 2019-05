Amerikaanse sancties drijven president Nicolás Maduro in het nauw, maar vooralsnog behoudt hij de steun van het leger. Ook Cuba en Rusland blijven trouwe bondgenoten.

'Dit is is het moment', zo riep de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó op dinsdag 30 april zijn aanhangers op: een definitieve opstand zou president Nicolás Maduro tot aftreden moeten dwingen. Omdat Guaidó in de video omringd was door leden van de Nationale Garde leken de laatste uren van Maduro inderdaad geteld.

...