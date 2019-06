Hoe het 'meedogenloze' mazelenvirus een comeback maakt in New York

Jeroen Kraan Correspondent in de Verenigde Staten

In het jaar 2000 had het Amerikaanse gezondheidsagentschap CDC goed nieuws: de mazelen waren officieel uitgeroeid in de hele VS. Twee decennia later maakt de ziekte een comeback, met name in de regio New York. Kan de geest voor een tweede keer terug in de fles worden gedwongen?

Voordat er een vaccin tegen mazelen bestond, hadden de Verenigde Staten te maken met honderdduizenden gevallen per jaar; enkele honderden patiënten stierven elk jaar aan de ziekte. Toen in de jaren '60 de eerste vaccins op de markt kwamen, kelderde dat aantal al gauw naar enkele tienduizenden gevallen per jaar.

