Jeroen Kraan Correspondent in de Verenigde Staten analyse

Het Rusland-onderzoek eindigt zonder bewijs van collusie: wat nu?

Na 22 maanden is het dan eindelijk zover: het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller is tot een eind gekomen. Er is geen bewijs dat de Trump-campagne zich schuldig heeft gemaakt aan 'collusie' met Rusland. Wat gebeurt er nu?