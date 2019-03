Rusland-onderzoek: Mueller vindt geen bewijs van samenwerking tussen Trump en Rusland

Dat heeft William Barr, de Amerikaanse minister van Justitie, zondagavond laten weten in een brief aan het Congres. Het rapport van Mueller zelf is nog niet openbaar gemaakt.

'Het onderzoek heeft niet vastgesteld dat medewerkers van de Trump-campagne hebben samengespand of gecoördineerd met de Russische overheid in haar pogingen om de verkiezingen te beïnvloeden', luidt de voornaamste conclusie van Mueller.

De speciaal aanklager geeft geen uitsluitsel over de vraag of president Trump zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang. Volgens Barr schrijft Mueller: 'Hoewel dit rapport niet concludeert dat de president een misdaad heeft gepleegd, pleit het hem ook niet vrij.'

Mueller laat het aan de minister van Justitie om zelf te bepalen of Trump illegaal handelde. Dat is direct al gebeurd: Barr schrijft in zijn brief dat hij samen met vice-minister Rod Rosenstein tot de conclusie is gekomen dat er onvoldoende bewijs is om Trump te beschuldigen van een misdaad. Het kan niet definitief worden bewezen dat Trump met 'corrupte intenties' probeerde het onderzoek te blokkeren.

Bij het maken van hun inschatting hebben Barr en Rosenstein geen rekening gehouden met de grondwettelijke vraag of er überhaupt een criminele aanklacht kan worden ingediend tegen een zittende president.

In de brief staat niet welke acties van Trump volgens Mueller kunnen worden gezien als potentiële 'obstruction of justice'. Mogelijk gaat het om beruchte voorvallen als het ontslag van FBI-directeur James Comey en de bedreigingen van Trump aan het adres van Rosenstein, die enige tijd eindverantwoordelijke was voor het onderzoek van Mueller.

Volgens Barr is 'grondig onderzoek' uitgevoerd naar de banden tussen Trump en Rusland, en is daaruit wel gebleken dat Rusland inderdaad heeft geprobeerd om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Dat werd eerder al geconcludeerd door de Amerikaanse inlichtingendiensten, en tijdens zijn onderzoek klaagde Mueller al twaalf Russische inlichtingenofficieren aan vanwege die beïnvloeding.

Ook zes mensen uit de entourage van Trump werden eerder al aangeklaagd door Mueller, onder meer vanwege liegen tegen het Congres en fraude die niet gerelateerd was aan de Trump-campagne.

'Schandalig dat uw president dit moest doorstaan'

In een tweet reageert Trump op de brief van Barr: 'Geen collusie. Geen obstructie. Complete en totale VRIJSPRAAK'.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2019

Even later zei Trump tegen journalisten dat het 'schandalig is dat ons land dit moest doorstaan. Het is schandalig dat uw president dit moest doorstaan.' De president zei verder dat het onderzoek 'illegaal' was, en enkel bedoeld om hem te verdrijven. 'Hopelijk zal iemand nog naar de andere kant kijken.'

Hoewel het rapport van Mueller zelf dus nog niet openbaar is gemaakt, schrijft Barr dat hij 'een zo groot mogelijk deel van het rapport van de speciaal aanklager openbaar wil maken', al zijn er mogelijk wettelijke beperkingen. Het is onduidelijk op welke termijn het rapport openbaar zal worden gemaakt.

Democraten willen dat Barr getuigt voor Congres

Congreslid Jerrold Nadler, hoofd van de justitiecommissie in het Huis van Afgevaardigden, schrijft op Twitter dat de Democraten minister Barr zullen oproepen om te getuigen voor het Congres.

Dat gebeurt vanwege de 'zeer verontrustende tegenstrijdigheden' die volgens Nadler in de brief staan. Hij benadrukt dat Mueller er nadrukkelijk voor kiest om Trump niet vrij te pleiten van belemmering van de rechtsgang, maar dat Barr vervolgens toch besloot om geen verdere actie te ondernemen.