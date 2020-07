De Amerikaanse president Donald Trump opperde donderdag om de presidentsverkiezingen van november uit te stellen, om 'fraude' te vermijden, maar kwam daar later enigszins op terug.

Trump heeft al langer zware kritiek op het systeem van mail-in voting, stemmen per post. In de VS wint dat idee meer en meer veld, om het stemmen gemakkelijker te maken en in het licht van de coronapandemie. Volgens de Amerikaanse president zet dat systeem echter de deuren open voor fraude, hoewel daar geen enkel bewijs voor bestaat.

Donderdag suggereerde hij in een tweet om de verkiezingen van 3 november uit te stellen. 'Met algemene mail-in voting, zullen de verkiezingen van 2020 de meest onnauwkeurige en frauduleuze in de geschiedenis zijn,' zo schreef hij op Twitter. 'Het zal een grote schaamte zijn voor de Verenigde Staten. Stel de verkiezingen uit tot mensen deftig en veilig kunnen stemmen???'.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Eerder op de dag had hij reeds opnieuw getweet dat stemmen per brief tot verkiezingsfraude leidt. Telkens onderbouwde hij die stelling niet met bewijs.

Mail-In Voting is already proving to be a catastrophic disaster. Even testing areas are way off. The Dems talk of foreign influence in voting, but they know that Mail-In Voting is an easy way for foreign countries to enter the race. Even beyond that, there’s no accurate count! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Enkele uren later gaf hij tijdens een persconferentie aan de verkiezingen toch niet te willen uitstellen. 'Ik wil niet uitstellen. Ik wil de verkiezingen houden. Maar ik wil ook niet drie maanden wachten en dan ontdekken dat de stembiljetten allemaal ontbreken, en de verkiezingen niets betekenen', zo verklaarde Trump aan verslaggevers in het Witte Huis.

De president haalde recente mediaberichten aan over mogelijke problemen met per post uitgebrachte stembiljetten die laat aankwamen. Hij zei dat het weken, maanden of zelfs jaren zou kunnen duren om dit op te lossen. 'Wil ik een datumwijziging zien? Nee, maar ik wil geen oneerlijke verkiezingen zien', zo wordt hij geciteerd door onder meer het persbureau Reuters.

Niet bevoegd

De Amerikaanse president heeft niet zelf de bevoegdheid om de verkiezingen te verdagen. Volgens zender NBC kan enkel het Congres de datum van een presidentsverkiezing wijzigen. Daar zijn in het Huis van Afgevaardigden de Republikeinen in de minderheid.

Wettelijk moeten de verkiezingen op de dinsdag na de eerste maandag in november plaatsvinden. Dit jaar is dat 3 november.

Trump, wiens eerste ambtstermijn begin volgend jaar afloopt, gaat voor een tweede termijn en neemt het daarin allicht op tegen de Democratische kandidaat en ex-vicepresident Joe Biden.

Slechte cijfers

Volgens sommigen dient de communicatie van Trump als afleiding voor de precaire situatie waar de Amerikaanse economie voorstaat. Net vandaag raakte bekend dat de Amerikaanse economie onder impuls van de coronacrisis de zwaarste klap heeft gekregen sinds de jaren 40. In vergelijking met het vorige kwartaal ging de economie met 9,5 procent achteruit.

Bovendien blijft het aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen in de Verenigde Staten toenemen. Vooral in het zuidwesten van de VS verspreidt het virus zich als een lopend vuurtje. Grote economische verbeteringen staan er dus niet meteen voor de deur, getuige het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering de laatste weken.

Trump heeft al langer zware kritiek op het systeem van mail-in voting, stemmen per post. In de VS wint dat idee meer en meer veld, om het stemmen gemakkelijker te maken en in het licht van de coronapandemie. Volgens de Amerikaanse president zet dat systeem echter de deuren open voor fraude, hoewel daar geen enkel bewijs voor bestaat.Donderdag suggereerde hij in een tweet om de verkiezingen van 3 november uit te stellen. 'Met algemene mail-in voting, zullen de verkiezingen van 2020 de meest onnauwkeurige en frauduleuze in de geschiedenis zijn,' zo schreef hij op Twitter. 'Het zal een grote schaamte zijn voor de Verenigde Staten. Stel de verkiezingen uit tot mensen deftig en veilig kunnen stemmen???'.Eerder op de dag had hij reeds opnieuw getweet dat stemmen per brief tot verkiezingsfraude leidt. Telkens onderbouwde hij die stelling niet met bewijs.Enkele uren later gaf hij tijdens een persconferentie aan de verkiezingen toch niet te willen uitstellen. 'Ik wil niet uitstellen. Ik wil de verkiezingen houden. Maar ik wil ook niet drie maanden wachten en dan ontdekken dat de stembiljetten allemaal ontbreken, en de verkiezingen niets betekenen', zo verklaarde Trump aan verslaggevers in het Witte Huis. De president haalde recente mediaberichten aan over mogelijke problemen met per post uitgebrachte stembiljetten die laat aankwamen. Hij zei dat het weken, maanden of zelfs jaren zou kunnen duren om dit op te lossen. 'Wil ik een datumwijziging zien? Nee, maar ik wil geen oneerlijke verkiezingen zien', zo wordt hij geciteerd door onder meer het persbureau Reuters. De Amerikaanse president heeft niet zelf de bevoegdheid om de verkiezingen te verdagen. Volgens zender NBC kan enkel het Congres de datum van een presidentsverkiezing wijzigen. Daar zijn in het Huis van Afgevaardigden de Republikeinen in de minderheid. Wettelijk moeten de verkiezingen op de dinsdag na de eerste maandag in november plaatsvinden. Dit jaar is dat 3 november.Trump, wiens eerste ambtstermijn begin volgend jaar afloopt, gaat voor een tweede termijn en neemt het daarin allicht op tegen de Democratische kandidaat en ex-vicepresident Joe Biden.Volgens sommigen dient de communicatie van Trump als afleiding voor de precaire situatie waar de Amerikaanse economie voorstaat. Net vandaag raakte bekend dat de Amerikaanse economie onder impuls van de coronacrisis de zwaarste klap heeft gekregen sinds de jaren 40. In vergelijking met het vorige kwartaal ging de economie met 9,5 procent achteruit. Bovendien blijft het aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen in de Verenigde Staten toenemen. Vooral in het zuidwesten van de VS verspreidt het virus zich als een lopend vuurtje. Grote economische verbeteringen staan er dus niet meteen voor de deur, getuige het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering de laatste weken.