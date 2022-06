Gustavo Petro wordt eerste linkse president van Colombia

De linkse oppositieleider Gustavo Petro (62) heeft zondag de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia gewonnen. Hij wordt zo de eerste linkse president in de geschiedenis van het land.

Hij kreeg volgens de officiële resultaten 50,47 procent van de kiezers achter zich, met 99 procent van de stembiljetten geteld.

‘Vandaag is een feestdag voor het volk. Laat hen de eerste volksoverwinning vieren’, aldus de senator en ex-guerrillastrijder op Twitter.

Zijn tegenstander, de miljonair Rodolfo Hernandez, die met Donald Trump werd vergeleken, rijfde 47,27 procent van de stemmen binnen.

Dat blijkt uit de resultaten die het Nationaal Register, dat de verkiezingen organiseert, zondagavond bekendmaakte.

De twee kandidaten voerden een bijzonder bittere kiesstrijd. Ze waren allebei ‘anti-establishment’ en beloofden ‘radicale veradering’.

Tijdens de eerste kiesronde op 29 mei veegden ze de kandidaten weg van de conservatieve en liberale elites die al bijna twee eeuwen aan de macht zijn in het land.

De verslagen Hernandez liet via een Facebookvideo weten dat hij Petro gefeliciteerd heeft.

‘Vandaag heeft de meerderheid van de burgers voor de andere kandidaat gekozen. (…) Ik aanvaard het resultaat zoals het is’, zei Hernandez. ‘Ik wens Dr. Gustavo Petro toe dat hij weet hoe het land te leiden en dat hij trouw blijft aan zijn discours over corruptie.’

‘Ik heb @PetroGustavo gebeld om hem te feliciteren als verkozen president van het Colombiaanse volk’, aldus de aftredende conservatieve president Ivan Duque op Twitter. ‘We zijn overeengekomen elkaar in de komende dagen te ontmoeten om te starten met een harmonieuze, institutionele en transparante overgang.’

Guerrilla

Het is de eerste keer in de recente geschiedenis van Colombia dat een zelfverklaarde linkse politicus zijn intrek heeft genomen in het presidentiële paleis in Bogotá. Het Zuid-Amerikaanse land is van oudsher conservatief. De sociale kloof is er groot, maar tot nu toe had de linkse politiek een slechte reputatie vanwege het geweld van guerrillagroepen in het decennialange gewapende conflict.

In Colombia vochten decennialang linkse rebellengroepen, zoals de FARC, ELN en M-19, tegen met name rechtse regeringen. Guerrillabeweging M-19, waarvan Petro ooit lid was, legde in 1990 de wapens neer en vormde zichzelf om tot een politieke partij. Petro was daarna onder meer enige tijd burgemeester van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Hij heeft beloofd het vredesakkoord uit 2016 met de linkse FARC-rebellen volledig uit te uitvoeren. Ook wil hij nieuwe vredesbesprekingen aangaan met de nog steeds in delen van het land actieve ELN-rebellen.

Petro heeft verder gezworen als president ingrijpende economische en sociale veranderingen door te zullen voeren. Vooral bij jongeren is hij populair. Maar tegenstanders beschuldigden hem er tijdens de campagne van dat hij het economisch problematische beleid van de overleden ex-leider van buurland Venezuela, Hugo Chávez, zou willen kopiëren. Zelf ontkent Petro dat.