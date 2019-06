In 2017 stootte Carnival Corporation, de grootste aanbieder van luxecruises ter wereld, bijna tien keer zoveel zwaveloxide uit langs de Europese kusten als alle 260 miljoen wagens in Europa samen. Dat blijkt uit onderzoek van transportorganisatie Transport and Environment. Vooral in Spanje en Italië is de uitstoot enorm, in ons land krijgt vooral de haven van Zeebrugge veel uitstoot van cruiseschepen te verwerken.

Royal Caribbean Cruises, de tweede grootste operator ter wereld, stootte vier keer meer uit. Zwaveloxide is schadelijk voor de luchtwegen en draagt bij aan de verzuring van het milieu op het land en onder water. Spanje, Italië en Griekenland worden het meest blootgesteld aan de uitstoot, gevolgd door Frankrijk en Noorwegen. De vervuiling is het zwaarst in de havens van Barcelona, Palma de Mallorca en Venetië. 'Dat komt omdat dat belangrijke toeristische bestemmingen zijn, maar ook omdat ze minder strenge zwavelnormen hebben voor scheepsbrandstof', klinkt het.

In België komt er nog steeds meer zwaveluitstoot van wagens dan van cruiseschepen in onze wateren, blijkt uit het rapport. Hier stootten in 2017 86 cruiseschepen 28 ton zwaveloxide uit, tegenover bijna 70 ton van de 5,7 miljoen ingeschreven personenwagens. De haven van Zeebrugge staat als enige Belgische haven in de top 50 van meest vervuilde havens: met ruim 7 ton zwaveloxide is ze goed voor een 27ste plaats. Ter vergelijking: de haven van Barcelona kreeg 32 ton te verwerken.

Volgens Bond Beter Leefmilieu moet Europa zo snel mogelijk een nuluitstoot in havens instellen. 'Cruiseschepen zijn gigantisch en gebruiken een van de vuilste brandstoffen', zegt Laurien Spruyt van BBL. 'Steden doen tegenwoordig meer en meer om vervuilende wagens te bannen, met goede reden. Tegelijk geven ze cruisebedrijven een vrijgeleide, terwijl de enorme hoeveelheid giftige dampen van hun schepen schade toebrengen aan de gezondheid van de mensen aan boord en in de steden waar ze aanmeren. Dit is niet langer aanvaardbaar.'

De technologische oplossingen om cruiseschepen schoner te maken, is volgens BBL nochtans voorhanden. 'Walstroom kan helpen om de uitstoot in de havens te verminderen, batterijen zijn een oplossing voor kortere afstanden en waterstoftechnologie kan ook de grootste cruiseschepen aandrijven. De cruisesector is blijkbaar nog niet bereid om die overstap vrijwillig te maken. Daarom hebben we overheden nodig om hun verantwoordelijkheid te nemen en normen voor nuluitstoot op te leggen.'