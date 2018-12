Gele hesjes komen opnieuw samen in Parijs

In Parijs neemt zaterdag een duizendtal mensen deel aan het protest van de gele hesjes. Het is de vijfde zaterdag op rij dat de gele hesjes actie voeren in de Franse hoofdstad en andere Franse steden.

De gilet jaunes komen samen om hun onvrede te laten blijken over de belastingverhogingen en het verlies aan koopkracht.

Na de uit de hand gelopen protesten van de voorbije weken zijn er strenge veiligheidsmaatregelen voorzien. Zo staan er in de Franse hoofdstad alleen al 8.000 politie-agenten paraat en staan er ook 14 pantservoertuigen klaar.

Voor heel Frankrijk gaat het naar verluidt om zo'n 69.000 veiligheidsagenten. In Parijs is sprake van zo'n 1.000 actievoerders. Dat zijn er minder dan de voorbije weken. En ook het aantal 'casseurs' of keetschoppers ligt volgens de Parijse politie lager.

Ongeveer 60 gele hesjes werden opgepakt. Dat zijn er aanzienlijk minder dan de circa 500 arrestaties omstreeks dezelfde tijd vorige zaterdag.