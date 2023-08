De vredesconferentie over Oekraïne in het Saoedische Jeddah is zaterdagavond geëindigd. De toespraken vonden vooral plaats achter gesloten deuren. Rusland was niet uitgenodigd.

Kroonprins Mohammed bin Salman organiseerde dit weekend een conferentie in Jeddah, waar een veertigtal landen hun aan deelnamen. Naast een Saoedische en een Oekraïense delegatie maakten vooral landen uit het mondiale Zuiden hun opwachting, zoals Mexico, India en Brazilië. Deze landen kozen in tegenstelling tot het Westen geen partij voor Oekraïne, maar steunden de Russische invasie ook niet openlijk. Ook Jake Sullivan, de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, was aanwezig. Rusland was niet van de partij.

China

De Volksrepubliek China was wel aanwezig. Het was de grote afwezige bij de vorige gespreksronde in het Deense Kopenhagen. De speciale gezant voor Eurazïe Li Hui vertegenwoordigde het Aziatisch land.

China onderhoudt sinds het begin van het conflict nauwe economische en diplomatieke banden met Rusland en heeft oproepen om Moskou te veroordelen afgewezen. ‘We hebben veel meningsverschillen en we hebben verschillende standpunten gehoord, maar het is belangrijk dat onze principes worden gedeeld,’ zei Li aan persagentschap Reuters. ‘China nam actief deel en stond positief tegenover het idee van een nieuwe bijeenkomst’, citeert persagentschap Belga een Europese diplomaat.

Zoals verwacht wordt er geen slotverklaring na vredesconferentie na de vredesconferentie gepubliceerd, maar dezelfde Europese bron meldde dat er overeenstemming is over belangrijke punten, in het bijzonder over ‘ de territoriale integriteit en soevereiniteit’ van Oekraïne, ‘die de kern moeten vormen van elk vredesakkoord’.

Brazilië was zaterdag dan weer van mening dat elke echte onderhandeling alle partijen moet omvatten, inclusief Rusland. Dat zei Celso Amorim, een adviseur van de Braziliaanse president Lula da Silva. “Hoewel Oekraïne het grootste slachtoffer is, moeten we, als we echt vrede willen, Moskou op de een of andere manier bij dit proces betrekken”, klonk het.

“De gesprekken zullen niet gemakkelijk zijn, maar de waarheid ligt aan onze kant”, gaf het hoofd van de Oekraïense presidentiële administratie, Andriy Yermak, toe. “We hebben veel meningsverschillen en we hebben veel standpunten gehoord.”