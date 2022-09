Finland hervormt ouderschapsverlof voor meer gendergelijkheid

In Finland is zondag de hervorming van het stelsel van ouderschapsverlof ingegaan. Beide ouders zullen voortaan 160 dagen kunnen opnemen, waarvan ze er 63 kunnen doorschuiven naar hun partner. De bedoeling is tot meer gendergelijkheid te komen.

Volgens de regering moet het “makkelijker worden om een carrière en een gezin te combineren”. Ook wil ze tot een betere verdeling komen van de verantwoordelijkheid voor de zorg en de opvoeding van een kind. De hervorming houdt bovendien rekening met de verschillende gezinsvormen die bestaan.

“Alle ouders die voogdij over hun kind hebben, zullen hetzelfde recht op ouderschapssteun krijgen”, zegt premier Sanna Marin.

Er wordt geen rekening gehouden met het gender van de ouders, noch met het feit of ze de biologische dan wel de adoptieouders van het kind zijn.