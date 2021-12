Het Braziliaanse gerecht gaat een onderzoek tegen president Jair Bolsonaro opstarten voor het verspreiden van 'fake news' over de coronavaccins. Dat blijkt uit een verklaring van het Hooggerechtshof.

Bolsonaro had in oktober, tijdens een rechtstreekse uitzending op sociaalnetwerksites, onterecht beweerd dat mensen die gevaccineerd zijn sneller de ziekte aids kunnen oplopen.

Bagatel

De video met de foutieve informatie werd achteraf van Facebook, Instagram en YouTube verwijderd. Het videoplatform heeft het kanaal van Bolsonaro ook voor een week geschorst.

Bolsonaro heeft het coronavirus al sinds het begin van de pandemie gebagatelliseerd. Hij wijst beschermende en beperkende maatregelen af en twijfelt ook aan de zin van vaccinaties.

Ruim 600.000 doden

In Brazilië zijn volgens officiële cijfers al meer dan 22 miljoen mensen besmet met het coronavirus. Meer dan 615.000 patiënten zijn na een covid-besmetting overleden. Alleen in de VS zijn er nog meer sterfgevallen.

