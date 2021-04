Het extreemrechtse Griekse Europarlementslid Ioannis Lagos is dinsdag opgepakt in Brussel. Dat heeft de Griekse politie meegedeeld en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Dat parket kan voorlopig weliswaar geen verdere commentaar kwijt. Lagos werd vorig jaar in eigen land veroordeeld tot een celstraf van 13 jaar en 8 maanden omdat hij leiding gaf aan de neonazistische partij Gouden Dageraad, die buiten de wet gesteld is als criminele organisatie.

Lagos (48) stond met een veertigtal leden van Gouden Dageraad terecht in een proces dat jaren heeft aangesleept. De leiding van de partij werd opgepakt na de dood van de rapper en antifascistische betoger Pavlos Fyssas in Athene in september 2013. Hij werd doodgestoken door een aanhanger van Gouden Dageraad.

Na anderhalf jaar werd Lagos in voorlopige vrijheid gesteld in afwachting van zijn proces. Omdat hij in 2019 verkozen raakte als Europees Parlementslid genoot hij onschendbaarheid, maar het Europees Parlement besliste om die onschendbaarheid op te heffen. Al enkele maanden na zijn verkiezing verliet Lagos Gouden Dageraad om als onafhankelijke verder te zetelen.

De partijleider van Gouden Dageraad, Nikos Michaloliakos, en de meeste andere veroordeelden, zitten in Griekenland in de gevangenis. De nummer twee, Christos Pappas, is nog op de vlucht.

