EVP-kopstuk Manfred Weber legt Orban ultimatum voor

Een aantal christendemocratische partijen, de Belgen en Luxemburgers op kop, zijn de fratsen van de Hongaarse premier Viktor Orban meer dan beu en willen zijn Fidesz uit de Europese Volkspartij kegelen. Ze hebben daarvoor een verzoek ingediend bij voorzitter Joseph Daul en kregen intussen voldoende steun van andere christendemocratische partijen in Europa.

Manfred Weber is de 'Spitzenkandidat' voor de Europese Volkspartij en maakt een goeie kans om Jean-Claude Juncker na de verkiezingen op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie.

Tot nog toe verdedigde hij het lidmaatschap van Fidesz, met het argument dat de fractie meer invloed op Orban en co zou hebben van binnenuit. Maar nu is ook zijn geduld op.

Orban krijgt nog een laatste kans om deze maand nog zijn standpunt te verduidelijken, en hij moet daarbij voldoen aan drie voorwaarden, legt Weber uit in Bild.

Ten eerste: Orban en zijn regering moeten 'onmiddellijk en definitief' ophouden met de 'campagne tegen Brussel' in Hongarije. De premier moet zich ook excuseren bij de andere leden van de EVP. Tot slot moet Orban ermee instemmen dat de Central European University opgericht door de Hongaars-Amerikaanse miljardair en filantroop George Soros 'op lange termijn in Boedapest kan blijven'.

De universiteit besliste vorig jaar om te verhuizen uit de Hongaarse hoofdstad onder druk van de regering.

Maandag/gisteren hebben twaalf partijen bij de EVP, waaronder ook CD&V en CDH, officieel een verzoek ingediend voor 'de uitsluiting of de schorsing' van Fidesz uit de Europese fractie. Een beslissing zou al voor 20 maart kunnen zijn. Orban maakt het al lang bont met anti-Europese uitspraken en weinig gesmaakte wetswijzigingen in Hongarije, maar een recente campagne op de overheidswebsite waarin hij Jean-Claude Juncker ervan beschuldigt 'migratiequota op te dringen', was de druppel. De campagne is intussen stopgezet, al was dat volgens de premier zo voorzien in de initiële planning. Hij excuseerde zich niet, en noemde diegene die de uitsluiting van zijn partij vragen zelfs 'nuttige idioten'.