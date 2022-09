Wie is Liz Truss, de nieuwe Britse premier?

Liz Truss wordt de nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij. Ze volgt automatisch ook Boris Johnson op als premier. Wie is Liz Truss?

Liz Truss (47), op dit moment nog minister van Buitenlandse Zaken, haalde het van haar laatst overgebleven tegenstander, voormalig minister van Financiën Rishi Sunak (42).

Volgens Sir Graham Brady, die verantwoordelijk was voor de interne verkiezingen bij de regeringspartij, haalde Truss 81.326 stemmen. Sunak moest genoegen nemen met 60.399 stemmen.

Truss was de voorbije weken als favoriete naar voren geschoven. Ze haalde het uiteindelijk met 57 procent van de stemmen. In totaal bracht meer dan 82 procent van de leden van de Conservatieve partij een stem uit.

Truss was de voorbije weken als favoriete naar voren geschoven. Ze haalde het uiteindelijk met 57 procent van de stemmen. In totaal bracht meer dan 82 procent van de leden van de Conservatieve partij een stem uit.

Truss treedt in de voetsporen van Boris Johnson. Hij kondigde twee maanden geleden zijn vertrek aan na een hele reeks schandalen. Naar verwachting zal hij dinsdag zijn ontslag indienen bij koningin Elizabeth, die nadien Truss zal ontvangen.

Loyaal aan Boris Johnson

Mary Elizabeth ‘Liz’ Truss wordt de derde vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk, na Margaret Thatcher en Theresa May.

Ze behoort tot de harde kern rond Boris Johnson. Tientallen ministers nemen aan het begin van de zomer één na één ontslag om de door schandalen geplaagde premier op de knieën te dwingen, maar Liz Truss blijft hem trouw, in tegenstelling tot Rishi Sunak.



Ook na het ontslag van Johnson weigert ze hem te bekritiseren voor de lockdownfeestjes in Downing Street of voor zijn promotie van Tory-parlementslid Chris Pincher, die bekend stond voor seksueel wangedrag.



Die loyale houding levert haar de steun op van de leden van de Conservatieve partij, die volgens het onderzoeksbureau YouGov het liefst gewoon met Johnson zelf verder zouden willen gaan.

Wie is Liz Truss?

Truss studeerde politiek, filosofie en economie aan Oxford University. Daar zette Truss ook haar eerste stappen in de politiek, zij het dan bij de links-liberale Liberal Democrats. Ze werd voorzitter van de universitaire afdeling van de LibDems. In die hoedanigheid pleitte ze onder meer voor de afschaffing van de monarchie.

Na haar studies in 1996 ging Truss aan de slag bij oliegigant Shell. Nog tijdens haar studies had ze de switch naar de Conservatieve partij al gemaakt. In 2000 trouwde ze met Hugh O’Leary, met wie ze intussen twee tienerdochters heeft. Truss nam voor het eerst deel aan parlementsverkiezingen in 2001. Het duurde echter nog tot 2010 vooraleer ze het zitje voor South West Norfolk in het Lagerhuis kon veroveren. Dat bekleedt ze tot vandaag.



Truss’ overstap naar de Tories wees er al op: in de loop van haar carrière verkoos ze pragmatisme wel vaker boven ideologische overwegingen.

Brexit: van tegen naar voor

In de aanloop naar het brexitreferendum van 2016 – Truss maakte dan al enkele jaren deel uit van de Conservatieve regering – voerde ze overtuigd campagne voor het Remain-kamp. Pas nadat de uitslag van het referendum bekend raakte, veranderde ze haar standpunt en ging ze voluit voor een harde breuk met de Europese Unie.



Het legde haar geen windeieren. Onder premier Boris Johnson werd ze in 2019 gepromoveerd tot minister voor Buitenlandse Handel. Daardoor moest ze het Verenigd Koninkrijk vaak vertegenwoordigen in het buitenland. In 2021 verving ze Dominic Raab als minister van Buitenlandse Zaken.



In die hoedanigheid ruziede ze met de EU over de toepassing van het Noord-Ierse protocol. Ook was ze samen met Johnson de vaandeldrager van de harde lijn tegen de Russische president Vladimir Poetin na diens invasie van Oekraïne.

‘De menselijke handgranaat’

Het charisma van BoJo mist Truss echter. In debatten en tv-optredens komt ze houterig over. Legendarisch is intussen de bizarre speech die ze in 2014 gaf over de import van kazen, appelen en varkensvlees in het Verenigd Koninkrijk.



Whitehall-insiders noemen haar al jaren ’the human hand grenade’ of ‘de menselijke handgranaat’, omdat ze dossiers weinig subtiel aanpakt.



Diplomatisch toont ze zich zelden. Toen haar werd gevraagd of de Franse president Emmanuel Macron een vriend of een vijand is, antwoordde ze ‘dat de jury de vraag nog steeds in beraad houdt’.

Vergeleken met Margaret Thatcher

Truss is ook berucht om haar socialmediakanalen, waar ze geregeld bizarre foto’s van zichzelf deelt. Ze is er te zien op een fiets met een Union Jack-paraplu of compleet met camouflage-uitrusting in een tank, zoals Margaret Thatcher het haar in 1986 al voordeed.



Truss lijkt de vergelijking met Thatcher wel vaker uit te lokken en droeg de voorbije jaren bijvoorbeeld regelmatig een outfit die recht uit de kast van de intussen overleden oud-premier lijken te komen.



Zelf doet ze die opmerkingen af als nonsens. Toch lijkt Truss zich ook voor haar beleid te spiegelen aan de overleden Iron Lady. Zo beloofde ze haar partijgenoten de afgelopen maanden om de belastingen meteen te verlagen wanneer ze premier wordt. Ondernemingen wil ze ‘bevrijden van belastende regelneverij’. Alle overblijfselen van Europese wetgeving wil ze afschaffen tegen volgend jaar. Groene heffingen belooft ze tijdelijk te schrappen om de energiecrisis het hoofd te bieden. Dat ze volgens critici de galopperende Britse inflatie nog verder de hoogte in dreigt te jagen, wil ze niet gehoord hebben.

