De scheiding van de Italiaanse premier Giorgia Meloni: meer dan een privékwestie

De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft een spraakmakende scheiding achter de rug. Haar ex, een bekende journalist, wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dat is meer dan een privékwestie.

De zaak achtervolgde Giorgia Meloni vorige week helemaal tot in Caïro. ‘Hoe gaat het met u?’ vroeg een Italiaanse verslaggever in de marge van de internationale vredestop over het Midden-Oosten in de Egyptische hoofdstad. ‘Het gaat goed, heel goed. Ik doe mijn werk, zoals altijd’, antwoordde de Italiaanse premier met een vermoeide blik en een lage stem.

De vraag verwees niet naar de toestand in Israël, maar naar het turbulente einde van de relatie tussen Meloni en haar partner, Andrea Giambruno. Je zou denken dat er met de oorlog in het Midden-Oosten belangrijkere dingen te bespreken zouden zijn dan Meloni’s relatiestatus. En toch is Italië al dagen in de ban van de ex-first gentleman.

Onlangs publiceerde het satirische programma Striscia la notizia opnames die rond Giambruno’s nieuwsprogramma op de zender Rete 4 waren gemaakt. Meloni’s ex, een journalist, is te zien terwijl hij opgewonden door de televisiestudio paradeert. Giambruno – 42, atletisch gebouwd, strak in het pak – krabt ongegeneerd aan zijn geslachtsdelen. Hij beledigt collega’s. Maar bovenal richt hij zich tot de vrouwen onder hen: ‘Waarom heb ik jullie niet eerder ontmoet? Het is niet te geloven’, zegt hij tegen Viviana Guglielmi (46).

In een tweede video zijn gesprekken met andere, niet-geïdentificeerde vrouwelijke collega’s te horen. ‘Mag ik mijn zak aanraken terwijl ik met je praat?’ vraagt Giambruno aan een vrouw. ‘Dat heb je al gedaan’, antwoordt ze. Dan vraagt Giambruno of ze een relatie heeft. Later vertelt hij een andere vrouw over een affaire met een collega, en nodigt hij haar uit voor groepsseks. Alles op een grappende toon, nonchalant, zonder gêne.

Wilde speculaties

De uitspraken veroorzaakten een golf van verontwaardiging. Giambruno werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mediaset, het concern van de in juni overleden oud-premier Silvio Berlusconi waartoe Rete 4 behoort, schorste hem. Hij werd aangegeven bij de tuchtcommissie van de Italiaanse journalistenvereniging.

Ook voor Giorgia Meloni werd het blijkbaar te veel. ‘Mijn relatie met Andrea Giambruno, die bijna tien jaar heeft geduurd, eindigt hier’, schreef ze op haar socialemediakanalen. ‘Ik bedank hem voor de geweldige jaren die we samen hebben doorgebracht, de manier waarop we moeilijkheden hebben overwonnen en voor het belangrijkste in mijn leven, onze dochter Ginevra.’ De relatie is blijkbaar al een tijdje voorbij: ‘We zijn lang geleden uit elkaar gegaan.’

De post eindigt met een uitval tegen onbekenden, zoals wel vaker het geval is bij Meloni: ‘Iedereen die hoopte mij te verzwakken zou moeten weten: hoezeer de druppel ook hoopt om de steen te eroderen, de steen blijft steen en de druppel is maar water.’

Binnen luttele minuten sprak heel Italië nog over één ding: de woorden van Meloni. Op de dag dat de vakbonden een algemene staking hadden uitgeroepen tegen het economische en sociale beleid van de regering, was het enige waar het land over sprak de relatie van de premier.

Vooral het laatste deel van Meloni’s bericht gaf aanleiding tot wilde speculaties. Sommige waarnemers vermoedden een complot van Meloni’s coalitiepartner Forza Italia: Giambruno’s werkgever Mediaset, die dicht bij Berlusconi’s voormalige partij staat, zou de heisa hebben aangezwengeld om een einde te maken aan Meloni’s dominantie binnen de rechtse regeringscoalitie, heette het. Politici van beide regeringspartijen ontkenden dat.

Pier Silvio Berlusconi, zoon van wijlen Silvio, zou Meloni telefonisch zijn excuses hebben aangeboden omdat hij niet was gewaarschuwd door de mediagroep, aldus berichten in de pers. De premier zelf zegt over haar oprisping dat die geen politieke connotatie had.

De boodschapper

Het gedrag van Giambruno was de voorbije maanden steeds problematischer geworden voor Meloni. Na het aantreden van zijn partner kreeg de Milanees na vele jaren als schrijver achter de schermen een eigen show bij Mediaset. Zeventig minuten lang presenteerde en becommentarieerde hij ‘s middags het nieuws van de dag.

Al snel kreeg Giambruno een twijfelachtige reputatie door zijn provocerende opmerkingen. Hij vergeleek migranten met dieren. De klimaatopwarming werd weggelachen. Soms leek hij de slachtoffers van verkrachtingszaken de schuld te geven: ‘Als je jezelf niet wezenloos drinkt, zal je niets overkomen. Want dat zijn de situaties waarin je de wolf tegenkomt.’

Premier Meloni probeert sinds haar aantreden goede pr te krijgen. Met uitzondering van het migratiebeleid en homorechten hanteert ze een eerder pragmatische toon, heel anders dan in haar tijd als oppositiepolitica. De opeenvolgende uitbarstingen van Giambruno konden haar zorgvuldig bijgestelde imago schaden. Vaak werd hem een politieke rol toegeschreven: gaf hij aan Meloni’s achterban de boodschappen door die de premier niet meer durfde uit te sturen?

Meloni verdedigde haar partner publiekelijk – en nam tegelijkertijd indirect afstand van zijn tirades: ‘Al maanden word ik ondervraagd over alles wat Andrea Giambruno zegt. Ik vraag me af wat men verstaat onder persvrijheid. Een journalist herhaalt niet op tv wat zijn vrouw denkt, hoop ik’, zei ze op een recente persconferentie.

Misschien komt het door Giambruno’s seksistische uithalen dat de premier momenteel zelfs steun krijgt van kranten die kritisch tegenover haar staan. De centristische oppositiepoliticus Carlo Calenda schreef in een bericht dat het een ‘vuile zaak’ was, en betuigde zijn solidariteit met de premier.

Hoe politiek is de privésfeer?

Meloni wil niet meer over de scheiding praten, maar de overlap van privéleven en politiek wordt wel groot. Meloni is voorvechter van het ‘traditionele gezin’. In de zomer liet ze zich nog fotograferen met Giambruno, dochter Ginevra en het gezin van haar zus op vakantie in Apulië en Albanië. De boodschap: kijk, bij mij is de wereld nog intact. Die intacte wereld is nu voor de ogen van de wereld uit elkaar gevallen.

Meloni’s regering wil de belastingdruk op moeders van twee kinderen verlagen ‘omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving’. In 2019 ageerde ze tegen genderneutrale officiële taal: ‘Ik ben Giorgia, ik ben een vrouw, ik ben een moeder, ik ben Italiaans, ik ben een christen. Dat neem je me niet af’, schreeuwde ze in de microfoon.

Haar zelfportret had niets te maken met wat ze werkelijk belichaamde, schrijft de socialistische politica Eleonora Mattia nu: ‘Namelijk, een werkende moeder die net uit een relatie komt die buiten het huwelijk werd beleefd.’

Francesco Collini / Der Spiegel