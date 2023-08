Verkiezingen Nederland: Pieter Omtzigt doet met eigen partij mee

De Nederlandse politicus Pieter Omtzigt gaat met een eigen partij Nieuw Sociaal Contract meedoen aan de verkiezingen van 22 november voor de Tweede Kamer. Daarmee wordt het politieke speelveld in Nederland op zijn kop gezet. Omtzigt wil geen premier worden en wenst in de Kamer te blijven als hij wordt gekozen.

Omtzigt maakte zijn besluit bekend in een interview met De Twentsche Courant Tubantia. ‘We zijn al een tijdje bezig met de voorbereiding’, zegt hij in de krant. De partij is zaterdag opgericht. Het programma is al wel rond, de kandidatenlijst nog niet.

Speerpunten van de nieuwe beweging zijn ‘goed bestuur’ en ‘bestaanszekerheid’, staat in de grondslagendocument van de nieuwe partij. Een derde kernpunt van Nieuw Sociaal Contract is ‘verstandige internationale samenwerking’. Dat laatste gaat onder meer over Omtzigts zorgen over de houdbaarheid van de euro.

Omtzigt zat lang voor het CDA in de volksvertegenwoordiging, maar verliet de partij twee jaar geleden na een hoogoplopend conflict, sindsdien is hij partijloos. Het CDA probeerde onlangs nog tevergeefs de banden te herstellen, maar Omtzigt liet toen weten dat ‘het boek met het CDA dicht’ is.

De 49-jarige Omtzigt bouwde een reputatie op van een vasthoudend Kamerlid. Samen met Renske Leijten van de SP speelde Omtzigt een hoofdrol in het blootleggen van het toeslagenschandaal. Kritiek op zijn optreden was onder meer dat hij altijd alles wil onderzoeken en geen beslissingen neemt.

Het besluit van Omtzigt verandert de campagne. In een peiling werd Omtzigt 46 zetels toegedicht als hij mee zou doen. Dat noemt hij in de krant ‘niet realistisch en niet verantwoord’. Eind september moet duidelijk worden hoe groot zijn lijst wordt.