CorruptionEurope: Tarabella neemt functie als burgemeester van Anthisnes nog niet opnieuw op

Marc Tarabella (PS) zal voorlopig zijn functie als burgemeester van Anthisnes niet opnieuw opnemen. Dat zegt hij zaterdag in een persbericht.

Europarlementslid Tarabella, die werd aangehouden in het kader van ‘Qatargate’, een corruptiezaak binnen het Europees Parlement, gaf zaterdag aan ‘de hervatting van zijn functie als burgemeester uit te stellen, aangezien hij niet in staat is om volledig te voldoen aan de verplichtingen die daaraan gelinkt zijn.’

Huisarrest

‘Een gemeente besturen, en meer bepaald een plattelandsgemeente, vraagt een mobiliteit en een nabijheid die momenteel niet mogelijk zijn. Van zodra de situatie het toelaat, ben ik weer in dienst voor de inwoners van Anthisnes’, aldus Tarabella, die momenteel onder huisarrest is geplaatst met een enkelband.

Het gaat om een tijdelijke situatie, zegt eerste schepen van de gemeente en waarnemend burgemeester Michel Evans. ‘We hebben beslist om zijn terugkeer minstens een week uit te stellen. Wat Marc heeft meegemaakt is niet eenvoudig en hij moet kunnen recupereren. Maar zijn afwezigheid gaat niet blijven duren.’

Lees hier het hele dossier.