Schotse premier Sturgeon treedt af: ‘Het leven aan de top was intens, bruut en heeft zowel fysiek als mentaal een tol geëist’

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft woensdag verrassend aangekondigd dat ze na acht jaar als partij- en regeringsleider zal aftreden. Sturgeon maakte haar beslissing bekend op een persconferentie in Edinburgh. Ze zal haar functie wel blijven uitoefenen tot er een nieuwe leider van de Scottish National Party (SNP) is gekozen, zei ze.

‘Sinds mijn allereerste momenten in deze job heb ik geloofd dat een onderdeel van goed bestuur is om bijna instinctief aan te voelen wanneer het tijd is om de weg vrij te maken voor iemand anders. In mijn hoofd en mijn hart weet ik dat die tijd gekomen is. Dat het goed is voor mij, voor mijn partij en voor mijn land’, aldus de Schotse regeringsleider.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 To all the people of Scotland – whether you voted for me or not – please know that being your First Minister has been the privilege of my life.



Nothing – absolutely nothing – I do in future will ever come close.



Thank you from the bottom of my heart. https://t.co/ZbmmkzyHwK — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) February 15, 2023

De 52-jarige Sturgeon moest onlangs in de strijd voor de Schotse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk verschillende tegenslagen incasseren. Zo blokkeert Londen een nieuwe stemming over de vraag of Schotland al dan niet deel moet blijven uitmaken van het Verenigd Koninkrijk en kregen de Schotse autoriteiten van het Britse Hooggerechtshof het verbod om zonder toestemming van Londen een nieuw onafhankelijkheidsreferendum te organiseren. Daarnaast is er nog de kwestie van de Schotse transgenderwet die het makkelijker maakt om voor de wet van geslacht te veranderen, maar waartegen Londen een veto heeft uitgesproken.

‘Immense druk’

Het hoeft dus niet te verbazen dat Sturgeon in de toelichting bij haar ontslag meermaals naar deze zaken verwees. Ze haalde echter ook persoonlijke redenen aan en had het over de ‘immense druk’ op politieke leiders van haar niveau. ‘Het leven aan de top was intens, bruut en heeft zowel fysiek als mentaal een tol geëist’, klonk het. De politiek volledig achter zich laten is de Schotse naar eigen zeggen niet van plan. Er zijn nog altijd zaken waarvoor ze zich wil inzetten, zoals de Schotse onafhankelijkheid en werken met jonge mensen.