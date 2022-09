Rechtse coalitie rond Giorgia Meloni in polepositie om Italiaanse verkiezingen te winnen

In Italië trekken de kiezers vandaag/zondag naar de stembus om een nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers en een nieuwe Senaat samen te stellen. De rechtse coalitie met Fratelli d’Italia (FdI) als grootste partij ligt in de peilingen mijlenver op kop om de verkiezingen te winnen. Als haar dat lukt, is FdI-topvrouw Giorgia Meloni meteen topfavoriet om de eerste vrouwelijke premier van Italië te worden.

De Italiaanse parlementsverkiezingen worden een half jaar vroeger dan voorzien gehouden omdat premier Mario Draghi op 21 juli zijn ontslag indiende. Hij leidde een brede coalitie tot hij bij een cruciale stemming het vertrouwen van de Vijfsterrenbeweging verloor. Die populistische partij was bij de vorige verkiezingen in 2018 nog de grootste, maar lijkt die rol nu aan de Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) te moeten laten.

Onder leiding van Giorgia Meloni bleef de FdI als een van de weinige partijen weg uit de coalitie van Draghi. Van die strategie lijkt ze nu de vruchten te zullen plukken, want volgens de peilingen zou de FdI ongeveer 25 procent van de stemmen kunnen binnenhalen – vier jaar geleden kwam ze amper boven de 4 procent uit. Meteen na de ontbinding van het Italiaanse parlement vormde de FdI een coalitie met de Lega van Matteo Salvini en het Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi.

Die partijen worden op 12-14 procent, respectievelijk 7-9 procent gepeild, waardoor ze met hun drieën samen een eind boven de 40 procent uitkomen die nodig is voor een meerderheid. Sinds 10 september mogen in Italië geen peilingen meer worden gepubliceerd, maar het heeft er dus alle schijn van dat de zelfverklaarde “centrumrechtse” coalitie op weg is naar een ruime overwinning. Omdat de drie partijen overeengekomen zijn dat bij een absolute meerderheid de grootste partij de regering mag leiden, heeft Giorgia Meloni de beste kaarten om premier te worden.

Met de 45-jarige Romeinse zou Italië voor het eerst een vrouwelijke premier hebben. Meloni springt om een nog andere reden in het oog. Want zij en haar partij hebben hun wortels in de neofascistische Movimento Sociale Italiano, de opvolger van de partij van Benito Mussolini. De communicatief bijzonder sterke Meloni laat zich evenwel niet betrappen op aangebrande of andere controversiële uitspraken die de FdI in een kwaad daglicht kunnen stellen, ook al kunnen sommige van haar partijleden volgens politicologen in de lijn van de neofascistische traditie worden geplaatst. Officieel staat de FdI als sociaal-conservatief en nationalistisch te boek, en zelf heeft Meloni zich uitgesproken tegen het homohuwelijk en adoptie door holebikoppels.