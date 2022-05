Partijsecretaris CSU stapt op na bedreigen van journalist

De secretaris-generaal van de Duitse christendemocratische partij CSU – de Beierse kartelpartner van de CDU – is dinsdag opgestapt. Zijn vertrek komt er enkele dagen nadat hij een journalist had bedreigd, maar is officieel te wijten aan “gezondheidsredenen”.

Stephan Mayer is nog maar sinds eind februari secretaris-generaal van de CSU. Nadat het tabloidmagazine Bunte vorige woensdag had geschreven over een buitenechtelijk kind dat de 48-jarige politicus zou hebben, bedreigde hij de journalist die het stuk schreef aan de telefoon. “Ik zal u vernietigen. Ik zal u opsporen, ik zal u achtervolgen tot het einde van uw leven. Ik eis 200.000 euro schadevergoeding, die u mij vandaag nog moet betalen”, zei hij volgens Bunte.

Nu neemt Mayer na tien weken aan de top van de CSU – onder partijvoorzitter Markus Söder – ontslag. In een mededeling wijst de politicus naar “gezondheidsredenen”.

Maar daarnaast reageert Mayer op de Bunte-heisa. “In een gesprek met een journalist van Bunte naar aanleiding van ronduit illegale berichtgeving, heb ik mogelijk een woordkeuze gemaakt die ik achteraf niet gepast zou vinden”, geeft Mayer zelf toe. “Ik betreur het ten zeerste.”