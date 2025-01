Oostenrijkse kopman Kickl uiterst rechts wil asiel tot nul reduceren

De Oostenrijkse leider van uiterst rechts, Herbert Kickl, wil asiel in het land herleiden tot ‘nul’. Dat heeft hij zaterdag gezegd tijdens een beleidstoespraak waarin hij zijn plannen als mogelijke kanselier uit de doeken deed.

De FPÖ van Kickl won eind september de parlementsverkiezingen in Oostenrijk. Momenteel onderhandelt de radicaal-rechtse partij samen met de conservatieve ÖVP over een nieuwe regering. Mogelijk krijgt de FPÖ het kanselierschap voor het eerst in handen. ‘We gaan ons fort Oostenrijk bouwen met afgewezen asielaanvragen, uitzettingsbevelen en chartervluchten’, aldus de partijleider tijdens een bijeenkomst in Vösendorf bij Wenen. ‘Voor ons betekent asiel bescherming dicht bij de regio in crisis.’

Aangezien het aantal asielaanvragen in de afgelopen jaren volgens Kickl ’te hoog’ was, vindt hij dat Oostenrijk ook op dat vlak ‘een nul nodig had, net als een tekort van nul’. De FPÖ-kopman is ook voorstander van een ’terugkeer naar de twee geslachten’ en traditionele gezinnen. Hij vergeleek de Europese Unie, die hij ‘klimaatcommunisme’ verwijt, met ‘de Sovjet Unie en haar grootste plannen’.

De FPÖ en de ÖVP onderhandelen sinds vorige week over de vorming van een nieuwe regering. Maandag viel er nog een begrotingsakkoord tussen de twee partijen uit de bus, om in extremis te vermijden dat Oostenrijk op het Europese strafbankje zou belanden. Met het begrotingsakkoord werd een belangrijke stap naar een nieuwe regering gezet, maar op economisch vlak liggen de standpunten van de FPÖ en de ÖVP niet zo ver uiteen. Nu komt een tweede, mogelijk meer delicate fase, met onderhandelingen over het buitenlands beleid en de rechtsstaat.