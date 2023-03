Noord-Ierse unionisten zullen tegen nieuwe brexitregels stemmen

Het akkoord dat het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben bereikt over nieuwe brexitregels voor Noord-Ierland, zal niet worden goedgekeurd door de Noord-Ierse unionistische partij DUP. De partij, die vertegenwoordigd is in het Lagerhuis in Londen, heeft maandag bekendgemaakt dat ze tegen de deal zal stemmen.

De huidige Britse premier Rishi Sunak had eind februari samen met de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd dat er na moeizame onderhandelingen overeenstemming was bereikt over een herwerkt protocol voor Noord-Ierland. Het akkoord moet de handel tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk vergemakkelijken.

Sunak wil het akkoord woensdag laten goedkeuren bij een stemming in het parlement. DUP oordeelde maandag dat ze tegen het akkoord zal stemmen. Ondanks reële vooruitgang, werden ‘de fundamentele kwesties niet aangepakt, namelijk het opleggen van EU-recht’ in Noord-Ierland, meldt de partij op Twitter.

Partijleider Jeffrey Donaldson zegt aan de Britse omroep BBC dat die beslissing unaniem werd genomen. Er blijven ‘belangrijke punten van bezorgdheid, die verdere verduidelijking, herwerking en verandering vereisen’.

De partij verwijst onder meer naar de ‘Stormont brake’, een soort van noodrem waarmee het Noord-Ierse parlement de uitvoering van nieuwe EU-wetgeving zou kunnen blokkeren. Maar die regeling ‘is niet ontworpen voor, en kan daarom niet worden toegepast op EU-wetgeving die al van kracht is en waarvoor geen toestemming werd gegeven’.

Sunak kan de tekst wel zonder de steun van de DUP door het parlement loodsen, maar dan wordt voorbijgegaan aan een van de belangrijkste doelstellingen van het akkoord. De unionisten blokkeren namelijk al maanden de vorming van een regering in Noord-Ierland, uit protest tegen de vorige regeling.