Italië opent in Albanië 2 opvangcentra voor migranten die op zee zijn gered

Italië zal in Albanië – dat geen lid is van de EU – twee centra openen voor de opvang van migranten die op zee zijn gered. De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft daarvoor een akkoord ondertekend met haar Albanese ambtgenoot Edil Rama.

De twee door Italië beheerde centra moeten operationeel zijn in de lente van volgend jaar. Ze zullen tot 3.000 migranten kunnen opvangen, of ongeveer 39.000 per jaar volgens de huidige verwachtingen. Dat blijkt uit een document dat de overheidsdiensten aan het Franse nieuwsagentschap AFP gaven. De twee opvangcentra moeten zo toelaten dat de procedures voor de behandeling van asielaanvragen en eventuele repatriëringen snel worden behandeld.

Een eerste centrum komt in de haven van Shëngjin. Daar zullen de migranten ontschepen en geïdentificeerd worden. Het centrum in Gjadër staat dan in voor de verdere procedures.

Beide centra komen onder Italiaanse jurisdictie. De Albanese politie staat in voor de bescherming en bewaking. Het Italiaans-Albanees akkoord heeft geen betrekking op ‘minderjarigen, zwangere vrouwen en kwetsbare personen’, aldus Meloni, aan de zijde van Rama.

Italië zag sinds januari 145.000 migranten aankomen, tegen 88.000 vorig jaar in dezelfde periode. Rome deed een beroep op solidariteit van Europese partners, maar kreeg geen gehoor. ‘Als Italië een oproep doet, is Albanië present’, aldus Rama.

Hij krijgt de steun van Meloni voor een Albanees EU-lidmaatschap. ‘Albanië bevestigt dat het een bevriend land is en hoewel het nog geen lid is van de EU, gedraagt het land zich als ware het een lidstaat’, zei ze. ‘Ik ben trots dat Italië altijd een van de landen is geweest die de uitbreiding met de Westelijke Balkan steunen.’