Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi (86) overleden

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is op 86-jarige leeftijd gestorven. Dat meldt de Italiaanse krant Corriere della Serra.

De flamboyante ex-premier had al jaren een broze gezondheid en leed aan chronische leukemie. Vrijdag werd hij opgenomen in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan, drie weken nadat hij daar al eens wekenlang op de afdeling intensieve zorg had verbleven. Volgens de artsen ging het om routinecontroles en was er geen reden tot paniek, al vonden de controles wel enkele dagen vroeger dan gepland plaats omdat bepaalde bloedwaarden uitzonderlijk hoog waren.

Italiaanse media meldden maandagochtend al dat de broer en vier van Berlusconi’s kinderen naar het ziekenhuis waren afgezakt, net als zijn vriendin, Marta Fascina. Berlusconi was drie keer premier van Italië en was sinds 2022 senator voor zijn partij, Forza Italia.

‘Il Cavaliere’ drukte als mediamagnaat en politicus een onuitwisbare stempel op het moderne Italië, maar wordt ook vereenzelvigd met schandalen, zoals het ‘bunga bunga’-schandaal.