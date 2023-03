Humza Yousaf wordt nieuwe premier van Schotland

De Schotse minister van Volksgezondheid, Humza Yousaf, is maandag door de regerende partij SNP gekozen als opvolger van Nicola Sturgeon. Yousaf wordt de nieuwe partijleider én de nieuwe premier van Schotland. Zijn oproep voor een onafhankelijk Schotland, stuitte wel al op een njet bij de Britse regering.

Yousaf, sinds 2011 verkozen als parlementslid voor Glasgow en sinds 2021 minister van Volksgezondheid, kreeg een meerderheid van de SNP-leden achter zich. Hij versloeg daarmee de andere kandidaten: huidig minister van Financiën Kate Forbes en oud-minister Ash Regan.

Bij de verkiezing bleek wel hoe verdeeld de SNP is: Yousaf kreeg in de tweede ronde 52 procent van de stemmen achter zich, tegen 48 procent voor Forbes. Zo’n 70 procent van de partijleden bracht zijn stem uit. Nicola Sturgeon was dan weer de langst regerende premier van Schotland, voor meer dan acht jaar. Vorige maand kondigde ze haar vertrek aan.

Yousaf verklaarde dinsdag, na zijn verkiezingsoverwinning, dat hij ‘zich de gelukkigste man ter wereld voelt’. Zijn grootouders verhuisden meer dan zestig jaar geleden van Punjab naar Schotland. ‘Als immigranten, die amper een woord Engels spraken, konden ze zich nooit in hun stoutste dromen hebben voorgesteld dat hun kleinzoon op een dag de eerste minister van Schotland zou worden (…) We zouden fier moeten zijn op het feit dat we vandaag een duidelijke boodschap geven: dat de kleur van jouw huid, of jouw geloof, geen belemmering vormt om het land dat we thuis noemen, te leiden.’

De nieuwe partijleider riep ook op om de SNP weer te verenigen. ‘Ik zal elke minuut van elke dag werken om jullie respect en vertrouwen te (her)winnen’. Yousaf beloofde ook ‘vastbesloten te zijn om onafhankelijkheid voor Schotland te verkrijgen’. Maar de Britse regering reageerde afwijzend.

Volgens een woordvoerder van Brits premier Rishi Sunak willen ‘de Schotten en de Britten politieke vertegenwoordigers die zich concentreren op de problemen die zij het belangrijkste vinden: het bekampen van de inflatie of het verminderen van de wachtlijsten in de zorg’. Sunak kijkt naar eigen zeggen uit naar de samenwerking met Yousaf