Honderden migranten geëvacueerd uit kampementen langs Noord-Franse kust

De Franse autoriteiten hebben honderden vluchtelingen geëvacueerd uit de kampementen rond Calais en Duinkerke waar ze verblijven, in afwachting van hun oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. De prefecturen hebben het over een beschermingsoperatie, ngo’s hekelen het dwingend karakter ervan.

In Loon, nabij Duinkerke, en in de belangrijkste kampen in Calais worden tientallen bussen ingezet om de migranten over te brengen naar onthaalcentra die verder van de kust liggen. De prefectuur van Pas-de-Calais zegt dat 300 van de 800 migranten die zich in de regio bevinden uit vrije wil zijn meegegaan. Zij worden overgebracht naar centra in een dertigtal andere Franse departementen.

Het doel van dergelijke gelijktijdige operaties is ‘onderdak bieden aan alle migranten’ die langs de kustlijn verblijven, om een einde te maken aan hun ‘erbarmelijke leefomstandigheden’. De zware regenval in de regio de voorbije weken heeft die leefomstandigheden nog verder bemoeilijkt.

Ondanks het slechte weer, blijven de vluchtelingen vanuit Frankrijk de oversteek van het Kanaal wagen. Op 22 november kwamen nog twee van hen om toen hun bootje schipbreuk leed toen het nog maar enkele honderden meters ver was. Een jaar geleden vond de tot nu dodelijkste ramp in het Nauw van Calais plaats. Er vielen toen zeker 27 doden.

Samen met verschillende ngo’s kwam ook de bisschop van Arras, Olivier Leborgne, donderdag ter plaatse om de “gedwongen uitzettingen” te hekelen. Leborgne betreurde dat de evacuaties gebeuren zonder overleg of sociaal onderzoek.

Sinds begin dit jaar zijn meer dan 27.000 mensen via het Kanaal in het Verenigd Koninkrijk aangekomen. Om de trafiek in te dammen, voeren de Franse autoriteiten regelmatig ontmantelingen uit van de kampen. Vaak worden die kort daarop weer opgezet.