Franse regering ontbindt extreme christelijke organisatie Civitas, die in België ageert tegen Evras-decreet

De Franse ministerraad heeft Civitas ontbonden, een extreme christelijke organisatie die kritiek uit tegen verschillende bevolkingsgroepen en religies. In België liep de Civitas-afdeling op kop van betogingen tegen het Evras-decreet over seksuele voorlichting in scholen. In dit land bestaan er geen plannen om de organisatie te ontbinden.

Frans minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin startte in augustus een procedure op voor de ontbinding van Civitas. ‘De waarden van de beweging hebben geen plaats in onze republiek’, schreef hij daarover op Twitter (nu X). De beslissing krijgt de steun van verschillende belangengroepen.

Civitas-voorzitter Alain Escada antwoordde onmiddellijk op sociale netwerken dat er ‘natuurlijk snel beroep zal worden aangetekend’ en bevestigde dat ‘de strijd doorgaat’.

Bij de oprichting van Civitas in 1999 ging het om traditioneel christelijke groep, die zich eerder in de schaduw bevond. Sinds 2011 zet de groep ook zijn schouders onder manifestaties en protesten. Tegenwoordig is de beweging bovendien zeer actief op sociale media, waar die zich kritisch uitspreekt over onder meer de LGBTQ+-gemeenschap, het jodendom en de islam. Een Belgische tak zat mee achter de protesten tegen Evras (Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle). Het decreet van de Franse gemeenschapsregering verplicht vier uur seksuele voorlichting in het zesde leerjaar en het vierde middelbaar in de Franstalige scholen. Tegenstanders stichtten in september brand in vier Luikse scholen en bracht op verschillende plaatsen grafitti aan.

Bij het Belgische gerecht loopt een onderzoek naar het vandalisme, al is er nog geen sprake om de organisatie ook hier op te heffen. ‘In België hebben we een aanpak van opvolging van individuen en alle vormen van extremisme. We volgen geen specifieke groepen, maar individuen’, verduidelijkt het federale kennis- en expertisecentrum OCAD.