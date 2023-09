Waarom de rel rond seksuele voorlichting op school minder aandacht kreeg in Franstalige media

Le Soir besteedde weinig aandacht aan het protest tegen Evras, de verplichte seksuele opvoeding op school. ‘1500 betogers is heel erg weinig’, zegt hoofdredacteur Christophe Berti.

Voor De Standaard en De Morgen was de protestmanifestatie in Brussel vorige zondag tegen het ‘Evras’-decreet, dat relationele en seksuele voorlichtingslessen in het Franstalig onderwijs regelt, voorpaginanieuws. Le Soir, de meest gelezen Franstalige kwaliteitskrant, beperkte zijn verslag tot een halve kolom op pagina 6.

‘1500 manifestanten, dat is uiteindelijk heel erg weinig’ zegt hoofdredacteur Christophe Berti van Le Soir. ‘Je kunt niet aan de ene kant complotdenkers en antifeministische en anti-lgbtqi+-activisten aanklagen, en ze tegelijk een disproportioneel groot platform geven. 1500 tekens op pagina 6 lijken me het juiste gewicht te verlenen aan een manifestatie van deze omvang.’

Een en ander is tekenend voor de berichtgeving sinds een week. Vlaamse kwaliteitskranten lijken (veel) meer aandacht te geven dan hun Franstalige evenknieën aan het protest tegen het zogenaamde pedofiliedecreet, dat volgens kwakkels op sociale media naast pedofilie ook masturbatie, pornografie en transseksualiteit promoot, en zelfs de aanleiding lijkt te zijn voor brandstichting in scholen in Charleroi en Luik.

‘We hadden er misschien wat meer op de voorpagina mee kunnen doen,’ zegt Berti zelfkritisch. ‘We konden aanvankelijk nauwelijks geloven wat er gaande was. Maar toen na de Vlaamse media ook alle Franstalige media een tandje hoger zijn geschakeld, zeker na de brandstichtingen, hebben wij een groot artikel gebracht over de desinformatie rondom Evras en ons hoofdcommentaar eraan gewijd.’

‘Als hoofdredacteur van een Franstalige krant’, vervolgt Berti, ‘heb ik de blik vanzelfsprekend ook op Frankrijk gericht. Met bezorgdheid zie ik hoe het publieke debat daar verwordt tot een permanente scheldpartij. Kranten hebben de verantwoordelijkheid om de polarisatie niet in de hand te werken. Ik wil niet elke polemiek op de sociale media achternahollen. In het geval van Evras gaat het wel degelijk om een heel belangrijk onderwerp. Maar in eerste instantie leek het de zoveelste socialemediarel. En dus hebben we als krant even afgewacht.‘

Berti verwijst ook naar de Franse rapper Rhoff, die zijn bijna miljoen volgers opriep om een petitie tegen Evras te tekenen ‘…en op te sturen naar het ministerie van Nationaal Onderwijs in Frankrijk. Hij wist niet eens dat het over België ging. Dan is het aan ons om de redelijkheid te bewaren. En daarmee oordeel ik niet over hoe andere kranten berichten. Ik heb de handen vol met mijn eigen krant.’ (lacht)