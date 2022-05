Finse president en premier bevestigen officiële aanvraag NAVO-lidmaatschap: ‘Historische dag’

Finland wil lid worden van de NAVO. Het land zal het lidmaatschap van de militaire alliantie aanvragen. Dat hebben de Finse president Sauli Niinistö en regeringsleider Sanna Marin zondag in Helsinki bekendgemaakt.

‘Dit is een historische dag. Een nieuw tijdperk is aangebroken’, zei de president op een persconferentie.

Het Finse parlement moet de stap wel nog goedkeuren, maar een meerderheid wordt zeker geacht.

Zaterdag belde de Finse president zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin om hem op de hoogte te brengen van de op handen zijnde aanvraag van het NAVO-lidmaatschap. De Russische president zei dat toetreding tot de NAVO ‘een vergissing zou zijn’ en oordeelde dat ‘er geen bedreiging is voor de veiligheid van Finland’, aldus het Kremlin.

In Finland heeft de oorlog in Oekraïne geleid tot een historische stijging van de steun voor het NAVO-lidmaatschap om het land beter te beschermen tegen Rusland, waarmee het een 1.300 kilometer lange grens deelt. Volgens de laatste peilingen is het percentage Finnen dat zich bij het bondgenootschap wil aansluiten gestegen tot meer dan drie vierde, het drievoudige van het niveau vóór de oorlog in Oekraïne.