Europese aanklager slaat alarm over rechtsstaat Slovakije

Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) heeft maandag alarm geslagen over plannen van de nieuwe Slovaakse regering. Die zouden de rechtsstaat zo ondermijnen dat EU-geld er mogelijk niet langer veilig is, schrijft het EPPO aan de Europese Commissie. De commissie waakt daarover en kan met goedkeuring van de EU-landen zo nodig subsidies inhouden.

De zorgen over de rechtsstaat in Slovakije zijn sterk toegenomen door het aantreden van de populistische premier Robert Fico. Die zou Hongarije achterna willen, niet alleen in zijn sympathie voor Rusland, maar ook in het uitkleden van de rechtsstaat.

Fico’s nieuwe nationalistische regering heeft al meteen aangekondigd dat zij onder meer corruptie minder zwaar wil bestraffen, de corruptiebestrijding wil terugschroeven en klokkenluiders minder wil beschermen.

Die plannen ‘zouden de opsporing van fraude ten koste van de financiële belangen van de EU minimaliseren’, stelt EPPO. Bovendien zullen de verdachten in een flink aantal lopende zaken feitelijk vrijuit gaan.

De dienst, die fraude met EU-geld moet bestrijden, vreest zijn werk niet langer te kunnen doen in Slovakije.