Duitsland wil flexibele migratiecontroles aan grens met Polen, Tsjechië en Zwitserland

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser wil nu toch stationaire controles aan de grens met Polen, Tsjechië en Zwitserland. Dat meldt de Duitse krant die Welt maandag. De Duitse regering zal de Europese Unie daarvan op de hoogte brengen.

De controles die de Duitse federale politie sinds het najaar van 2015 voert aan de grens met Oostenrijk, zouden in de toekomst ook aan andere landsgrenzen plaatsvinden. Het ministerie van Faeser kondigde ook aan dat de tijdelijke controles aan de Oostenrijkse grens nog eens met zes maanden worden verlengd. Eind september besliste de minister ‘flexibele en mobiele controles’ uit te voeren langs de grens met Polen en Tsjechië.

Illegale migratie

Met de maatregelen hoopt minister Faeser de illegale migratie te beperken. Daarnaast wil ze “de smokkel van migranten nog intensiever bestrijden”. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de federale politie van januari tot begin oktober ongeveer 98.000 mensen die illegaal de grens met Duitsland overstaken ontdekt.

Mensen de toegang weigeren aan de binnengrenzen van de Schengenzone is alleen toegestaan als de tijdelijke herinvoering van grenscontroles eerst wordt voorgelegd aan de Europese Commissie. Er wordt in relatief weinig gevallen iemand geweigerd, alleen als een vreemdeling een inreisverbod opgelegd krijgt of als een persoon geen asiel aanvraagt.

Hoewel het principe van open binnengrenzen geldt in het Schengengebied, voeren verschillende staten momenteel tijdelijke grenscontroles uit. Frankrijk verwees daarvoor naar toenemende terreurrisico’s en irreguliere migratie via de Middellandse Zee en de zogenaamde Balkanroute om controles aan zijn grenzen met België, Luxemburg, Duitsland, Italië, Spanje en Zwitserland te organiseren. Frankrijk controleert niet de klok rond, maar gericht. In de toekomst zal dat waarschijnlijk ook het geval zijn aan de Duitse grenzen met Tsjechië, Polen en Zwitserland.