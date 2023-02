Duits bondskanselier Olaf Scholz in Zeebrugge: België verstevigt energiebanden met Berlijn

Op uitnodiging van premier Alexander De Croo was de Duits bondskanselier Olaf Scholz dinsdag te gast aan de gasterminal in Zeebrugge.

Hoog bezoek aan de LNG-terminal in Zeebrugge vandaag. Duits bondskanselier Olaf Scholz en zijn staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaatactie Patrick Graichen kwamen naar de Belgische kust voor een ontmoeting met premier Alexander De Croo (Open VLD) en energieminister Tinne Van der Straeten (Groen).

Het is de eerste keer dat de Duitse bondskanselier Scholz voet zet op Belgische bodem voor een bilateraal bezoek – in Nederland was de bondskanselier nog niet. In Zeebrugge vonden drie gesprekken plaats. Een tussen de regeringsleiders Scholz en De Croo, een tussen Graichen en Van der Straeten, en een discussie onder acht ogen.

Energie

Hoofdthema tijdens die gesprekken was energie. Het ging dan onder meer over de toekomstige bevoorradingszekerheid, de reductie van de energievraag op Europees niveau en de hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt.

Over energiebevoorrading zet de regering-De Croo de Belgische prestaties met plezier in de verf. Via de LNG-terminal van in Zeebrugge voorzag België het afgelopen jaar grote hoeveelheden gas aan Duitsland, dat voor het begin van de grootschalige Russische inval in Oekraïne 40 procent van zijn gasinvoer uit Rusland ontving. In sneltempo moesten er drijvende LNG-terminals worden aangelegd.

Duitsland ontving vorig jaar 13 keer meer gas op die manier via België dan in 2021. Dat legde ons land geen windeieren. Gasnetbeheerder Fluxys maakte vorig jaar grote winsten, waarvan de Vivaldiregering een deel wil afromen. Bovendien zal de uitvoer naar Duitsland toenemen, want in 2022 kon het land nog op Russisch gas rekenen. De uitbreiding van het gasnetwerk tussen Desteldonk en Opwijk moet die toename mee mogelijk maken.

Daarnaast toont Fluxys zich steeds actiever in Duitsland. Enkele jaren geleden werd het bedrijf aandeelhouder in de EUGAL- en de NEL-gasverbindingen, die vanuit het Duitse dorpje Lubmin vloeibaar gas richting Nederland en de Tsjechische grens brengen. En enkele weken geleden kreeg het een kwart van Open Grid Europe, de grootste vervoersnetbeheerder van Duitsland, in handen.

Waterstof en CO 2

België probeert zich intussen voor te bereiden op de technologieën van de toekomst. Zo wil Fluxys de komende jaren in Zeebrugge heel wat CO 2 vanuit Duitsland en Frankrijk ontvangen. Dat moet vervolgens voor berging per pijplijn naar het Verenigd Koninkrijk en per schip naar Noorwegen en de lege olie- en gasvelden in de Noordzee worden gebracht.

In het kader van REPowerEU, het Europese plan voor de besparing en productie van schone energie, moet Zeebrugge tegen 2030 10 miljoen ton waterstof per jaar kunnen doorvoeren. Uit Qatar en Oman wil Fluxys waterstof per schip importeren. Ook Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de windmolenparken in de Noordzee kunnen waterstof aanleveren. Tegen 2028 hopen Brussel en Berlijn dat de doorvoer naar Duitsland kan beginnen.

Eind april komt Olaf Scholz opnieuw naar de Belgische kust. Dan vindt er in het Fort Napoleon in Oostende een nieuwe Noordzeetop over windenergie plaats. Behalve De Croo en Scholz worden de ook de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Rishi Sunak er verwacht.