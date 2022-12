CorruptionEurope: Von der Leyen hamert op ethisch orgaan voor alle EU-instellingen

In een reactie op het corruptieschandaal in het Europees Parlement heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maandag opnieuw gepleit voor de oprichting van een nieuwe ethisch orgaan dat toezicht houdt op alle Europese instellingen.

‘Het is niet enkel doorslaggevend om sterke regels te hebben, maar ook dat dezelfde regels van toepassing zijn voor alle instellingen en dat er geen uitzonderingen toegelaten worden’, zo verklaarde von der Leyen.

‘Het is een kwestie van transparantie en duidelijke regels’. Von der Leyen had bij haar aantreden eind 2019 de oprichting van een ethisch orgaan voor alle Europese instellingen in het vooruitzicht gesteld. Vicevoorzitter Vera Jourova bespreekt op dit moment met het Europees Parlement en de lidstaten hoe dat orgaan precies moet functioneren.

Het voorbije weekend raakte bekend dat vicevoorzitter Eva Kaili van het Europees Parlement en drie andere personen zijn opgepakt en opgesloten in het kader van een onderzoek naar vermoedens dat een Golfstaat, Qatar, aanzienlijke geldsommen heeft overgemaakt om de besluitvorming in het halfrond te beïnvloeden.

Von der Leyen beaamde dat de aantijgingen tegen Kaili ‘zeer zorgwekkend’ zijn. ‘Dit is een kwestie van vertrouwen van mensen in onze instellingen. Dat veronderstelt sterke normen op vlak van onafhankelijkheid en integriteit’, aldus de Commissievoorzitter.

Von der Leyen voegde tenslotte toe dat de Commissie alvast haar eigen transparantieregister aan het controleren is. In dat register worden de bijeenkomsten van commissarissen en hun kabinetsleden met vertegenwoordigers van belangengroepen geregistreerd.