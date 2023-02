Charles Michel oogst kritiek met komst Zelensky: ‘Stunt waar niemand om heeft gevraagd’

Nogal wat Europese lidstaten zijn boos op Charles Michel. Dat de voorzitter van de Europese Raad Oekraïens president Volodymyr Zelensky naar de top in Brussel heeft uitgenodigd, is niet meer dan een persoonlijke stunt, fluistert men in de wandelgangen.

Vandaag zal Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, fysiek aanwezig zijn op de Europese top in Brussel, op uitnodiging van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad. Woensdag ging hij al langs bij de Britse premier Rishi Sunak in Londen en bij de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron in Parijs.

Toch wordt Zelensky’s aanwezigheid in Brussel niet door iedereen op prijs gesteld. ‘We hebben net een heleboel toezeggingen voor Oekraïne gedaan en zijn die nu in ijltempo aan het voorbereiden’, aldus een hooggeplaatste Europese diplomaat.

‘Denk maar aan de nieuwe wapenleveringen, de tegoeden die de EU tracht te bevriezen en nieuwe sancties die in voorbereiding zijn. Veel lidstaten lopen al op hun tandvlees en willen door Zelensky’s aanwezigheid niet nog meer druk voelen. Werkelijk niemand heeft hierom gevraagd, het is een persoonlijke stunt van Michel’, klinkt het.

Dat Zelensky een klein jaar na het begin van de oorlog in zijn land toch naar Brussel komt, heeft volgens een andere voorname Europese diplomaat voornamelijk te maken met het ego van Michel en zijn moeilijke relatie met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

‘Op de Oekraïens-Europese top in Kiev vorige week werd Michels aanwezigheid overschaduwd door Von der Leyen en haar bijna voltallige Commissie’, zegt de diplomaat. ‘Met Zelensky’s komst tracht Michel dat nu te compenseren. Maar eigenlijk kunnen we op dit moment inhoudelijk weinig voor Zelensky betekenen. De timing zit volledig verkeerd.’

