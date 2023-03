Britten hebben meer vertrouwen in EU dan in eigen regering

Iets meer dan drie jaar na de brexit hebben de inwoners van het Verenigd Koninkrijk duidelijk meer vertrouwen in de EU dan in hun eigen regering of parlement. Dat blijkt uit de World Values Survey, een onderzoek dat donderdag gepubliceerd werd door de universiteit King’s College London.

Nauwelijks een kwart van de Britten had in 2022 vertrouwen in zijn regering (24 procent) of parlement (23 procent). Het vertrouwen in de Europese Unie neemt intussen alleen maar toe. In de jaren 2000 had maar 22 procent van de Britten veel of relatief veel vertrouwen in de EU, maar dat was in 2018 al naar 32 procent gestegen en komt vandaag uit op 39 procent.

Bijna de helft van de Britten (49 procent) is teleurgesteld dat het Verenigd Koninkrijk eind januari 2020 uit de EU is gestapt, zo blijkt ook uit het onderzoek. Iets minder dan een kwart (24 procent) is blij met de brexit.

Vooral in Schotland, waar de regerende SNP-partij naar onafhankelijkheid streeft, is de ontevredenheid over de brexit groot: 59 procent. Vijftig procent heeft er vertrouwen in de EU.

Voorts doen ook de politieke partijen en de media het erg slecht in het onderzoek: ze halen allebei een vertrouwenscore van nauwelijks 13 procent. Het vertrouwen in de politie is sinds 1981 dan weer gedaald van 87 naar 67 procent.