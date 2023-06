Boris Johnson neemt ontslag als parlementslid na rapport

De vroegere Britse premier Boris Johnson neemt met onmiddellijke ingang ontslag als parlementslid.

Dat blijkt volgens de Britse media uit een verklaring die de conservatieve politicus vrijdagavond heeft vrijgegeven.

Volgens Sky News en de openbare omroep BBC nam Johnson de beslissing nadat hij het rapport over ‘partygate’ in ontvangst had genomen. Daarin wordt onderzocht of Johnson tegen het parlement had gelogen over het omzeilen van de coronamaatregelen. ‘Tot mijn grote verbazing zijn ze vastbesloten om de procedure tegen mij te gebruiken om mij uit het parlement te verdrijven’, zo wordt hij geciteerd.

Johnson is sinds 2001 parlementslid.