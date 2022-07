Boris Johnson: ‘Ik ben bedroefd dat ik ontslag neem’

‘Het is de wil van de partij om een nieuwe leider en dus een nieuwe premier te kiezen’. Met die woorden begon Boris Johnson donderdag zijn toespraak aan Downing Street 10.

Boris Johnson bevestigt in een speech dat hij aanblijft tot een opvolger gevonden is. Het proces voor de verkiezing van een nieuwe leider gaat volgende week van start, gaf Johnson mee.

De grote verkiezingsoverwinning die Johnson en zijn Conservatieven in 2019 boekten, hielden hem tegen om de stap naar ontslag eerder te zetten, legde hij uit. ‘Het was mijn plicht te doen wat we in 2019 beloofd hadden.’ Hij wijst er onder meer op dat hij ‘de macht’ terugwon op de Europese Unie, dat hij het land door de pandemie kreeg en de snelste vaccinatiecampagne uitrolde.

Maar: ‘als de kudde zich in beweging zet, beweegt ze’, zei Johnson over de ontwikkelingen van de voorbije dagen binnen zijn partij, waarbij meer dan 50 regeringsleden hun ontslag aankondigden. ‘In politiek is niemand onmisbaar.’

De nieuwe leider zal van Johnson ‘zoveel steun krijgen als kan’, zei de premier. “Vele mensen zullen opgelucht zijn, anderen zullen teleurgesteld zijn”, aldus Johnson. ‘Ik ben bedroefd dat ik ontslag neem.’

Aan het einde van de toespraak bedankte hij het Britse volk, ‘voor het voorrecht dat jullie me gegeven hebben.’