Johnson maakt geen aanstalten om terug te treden

De Britse premier Boris Johnson ligt momenteel tijdens het wekelijks vragenuurtje in het Lagerhuis zwaar onder vuur. De voorbije twee dagen zag de premier een hele resem regeringsmedewerkers opstappen of hun vertrouwen in hun premier opzeggen, waaronder ook enkele belangrijke ministers. Oppositieleider Keir Starmer, van de partij Labour, trok woensdag hard van leer tegen Johnson, maar de premier maakte geen aanstalten om zich terug te trekken.

‘We zullen ons blijven kwijten van het mandaat dat mij is toevertrouwd’, verklaarde de regeringsleider tijdens de verhitte discussie. ‘Het is de taak van een premier in moeilijke omstandigheden, wanneer hem een kolossaal mandaat is gegeven, om door te gaan, en dat is wat ik zal doen’, klonk het fors.

Johnson verontschuldigde zich wel opnieuw voor het feit dat hij zijn partijgenoot Chris Pincher op een belangrijke post had gezet, hoewel hij op de hoogte was van beschuldigingen van seksuele intimidatie. Maar hij had onmiddellijk gehandeld toen hij hoorde van nieuwe aantijgingen tegen Pincher, verdedigde hij zich.