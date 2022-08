Animal Rights: 1,4 miljoen tekenen Europese petitie tegen dierproeven

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft meer dan 1,4 miljoen handtekeningen verzameld met een petitie tegen dierproeven.

Dat meldt Animal Rights in de nacht van woensdag op donderdag. Een miljoen handtekeningen waren nodig om de Europese Commissie het verzoek in overweging te laten nemen om bij de ontwikkeling van cosmetica geen dierproeven meer toe te laten.

Animal Rights heeft een jaar lang campagne gevoerd om burgers over dierproeven te informeren en hen het burgerinitiatief te laten teken. ‘Toen de termijn voor het verzamelen van handtekeningen voor het Europees burgerinitiatief (ECI) op woensdag 31 augustus om 23:59 uur verstreek, hebben 1,413,383 hun handtekening gezet’, aldus Animal Rights. ‘Dit is een ongekende mijlpaal: het is het tweede ECI over dit onderwerp dat de grens van één miljoen handtekeningen heeft overschreden. De eerste was Stop Vivisectie in 2015.’

Het Save Cruelty Free Cosmetics/End Animal Testing ECI werd in augustus 2021 gelanceerd door dierenbeschermingsorganisaties Cruelty Free Europe, PETA, Eurogroup for Animals, de European Coalition en de European Coalition to End Animal Experiments, gesteund door mondiale beauty- en verzorgingsbedrijven, The Body Shop en Dove, en actief gepromoot door een coalitie van groepen en campagnevoerders. ‘Hoewel het nu enkele maanden wachten is om te zien of ons ECI door de EU-lidstaten wordt gevalideerd, geeft het enorme aantal handtekeningen een zeer duidelijk signaal af aan de Europese wetgevers over de maatschappelijke betrokkenheid over deze kwestie’, aldus Animal Rights.