72.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in België

Ruim 72.000 Oekraïense vluchtelingen verblijven in België onder tijdelijke bescherming. Per inwoner zijn dat er evenveel als bijvoorbeeld buurlanden Nederland en Liechtenstein, maar amper de helft van Duitsland.

Dat blijkt uit de jongste cijfers die het Europese statistiekbureau Eurostat vrijdag heeft gepubliceerd.

Eind oktober verbleven 4,2 miljoen Oekraïners in de Europese Unie onder tijdelijke bescherming. Die geeft hen voorlopig het verblijfsrecht. Sinds september ging het aantal Oekraïense vluchtelingen in alle lidstaten omhoog behalve in Denemarken, waar hun aantal op een maand tijd daalde met 4,5 procent (1.700 mensen).

Per duizend Duitsers, verblijven er in ons buurland 14,4 Oekraïners onder tijdelijke bescherming. In België zijn dat er ongeveer 6,2. Vooral de oostelijke landen vangen opvallend veel Oekraïense oorlogsvluchtelingen op. Tsjechië geeft onderdak aan 33,7 Oekraïners per duizend inwoners, terwijl het Europese gemiddelde 9,5 is. Estland ontvangt er 26,3 en zowel Polen als Bulgarije 26,1 per duizend inwoners. Bijna de helft van de mensen onder tijdelijke bescherming zijn vrouwen (46,4 procent). Een derde zijn kinderen (33,4 procent).