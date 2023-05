Erdogan-tegenstander Kılıçdaroğlu belooft ’10 miljoen vluchtelingen’ te zullen terugsturen

De Turkse presidentskandidaat Kemal Kılıçdaroğlu heeft donderdag beloofd ’10 miljoen vluchtelingen’ het land uit te zetten, zou hij verkozen worden in de tweede ronde op 28 mei. Met zijn hardere toon hoopt hij op meer steun van de nationalisten.

‘Zodra ik aan de macht kom, zal ik alle vluchtelingen terug naar hun thuis sturen’, zei hij in Ankara. Volgens hem gaat het om zowat ’10 miljoen’ mensen. Het kamp van Kılıçdaroğlu noemt de tweede ronde ‘een kwestie van overleven’ voor Turkije. Zou Recep Tayyip Erdoğan herverkozen worden, komen volgens Kılıçdaroğlu nog eens 10 miljoen asielzoekers in Turkije aan.

De oppositiekandidaat beschuldigde Erdoğan ervan de Turkse grensveiligheid in gevaar te brengen. De hardere toon tegen migranten van de seculiere leider volgt op de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, waarin Kılıçdaroğlu tweede eindigde na Erdogan.

Kılıçdaroğlu heeft steun van de nationalisten nodig. De seculiere nationalist Sinan Oğan eindigde derde met 5,17 procent van de stemmen. Hij is de mogelijke koningmaker voor Erdoğan (met 49,52 procent van de stemmen) en Kılıçdaroğlu (44,88 procent).

Het is onduidelijk of Oğan zijn zowat 2,8 miljoen kiezers kan mobiliseren voor de kandidaat die hij steunt. Volgens de VN zijn er 3,9 miljoen vluchtelingen in Turkije, onder wie die uit buurland Syrië. Kılıçdaroğlu gaf geen wetenschappelijke basis voor zijn uitspraak over 10 miljoen vluchtelingen.