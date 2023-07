Erdogan: ‘Poetin stemt in met verlenging graanakkoord’

De Russische president Vladimir Poetin is het volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ermee eens om het graanakkoord te verlengen. Dat akkoord loopt maandagavond af.

‘We bereiden ons voor om Poetin te ontvangen in augustus en we zijn het eens over de verlenging van de graancorridor in de Zwarte Zee’, aldus Erdogan vrijdag.

In juli afgelopen jaar kwam de graandeal op initiatief van Turkije en de Verenigde Naties tot stand, voor de export van Oekraïens graan via de Zwarte Zee. Ondanks de oorlog kon zo al bijna 33.000 ton graan worden uitgevoerd. Dat akkoord moet om de zoveel tijd worden verlengd en loopt nu maandagavond om middernacht lokale tijd in Istanboel af.

Erdogan zei dat hij zijn Russische ambtsgenoot sprak, maar zei niet wanneer het telefoongesprek plaatsvond. Volgens de Turkse president is Poetin het met hem eens dat het onwenselijk zou zijn als het graanakkoord niet wordt verlengd. Rusland heeft herhaaldelijk gedreigd om zich uit de overeenkomst terug te trekken, vooral omdat er ook allerlei exportbeperkingen gelden voor Russische landbouwproducten.