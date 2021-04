De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zaterdag gepleit voor een diplomatieke oplossing voor het opnieuw escalerende conflict in Oost-Oekraïne. Erdogan hoopt dat de spanningen niet verder oplopen en bood Oekraïne 'elke vorm van steun' aan.

De Turkse president had zaterdag een urenlang gesprek met zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky. Na afloop hielden beiden een gezamenlijke persconferentie. 'Wij zijn van mening dat de huidige crisis moet worden opgelost op basis van de integriteit van Oekraïne en van het internationaal recht met behulp van vreedzame en diplomatieke methoden', verklaarde Erdogan. 'We willen dat de Zwarte Zee een zee van vrede en samenwerking blijft. We willen niet meer spanningen in onze gezamenlijke regio.'

Turkije heeft goede relaties met Oekraïne en veroordeelde in 2014 snel de Russische annexatie van de Krim, die nadien aanleiding gaf tot de onafhankelijksstrijd in de Oekraïense provincies Donetsk en Loehansk. Ook zaterdag herhaalde Erdogan dat standpunt.

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben sancties tegen Rusland uitgevaardigd. Maar die konden niet verhinderen dat de spanningen in het oosten van Oekraïne recentelijk weer zijn opgelopen. Aan de Russisch-Oekraïense grens zijn de jongste dagen duizenden Russische soldaten en militair materieel geposteerd.

Bij de ontmoeting zaterdag in Ankara werd ook gesproken over militaire samenwerking tussen Turkije en Oekraïne. Oekraïne kocht al zes Turkse aanvalsdrones. Volgende week gaat Turkije twee Amerikaanse oorlogsboten via de Bosporus toegang verlenen tot de Zwarte Zee.

