1 jaar oorlog in Oekraïne: militaire lessen, hoe de EU veranderde en de impact op uw leven

Precies een jaar geleden beval de Russische president Vladimir Poetin een grootschalige invasie van Oekraïne. Honderdduizenden mensenlevens heeft die oorlog intussen gekost, miljoenen families zijn door het Russische imperialisme uit elkaar gerukt.

Volgens Poetin heeft zijn buurland geen recht op bestaan. Met haar geschiedenis in het achterhoofd weet de Oekraïense bevolking waarvoor ze strijdt, en dat doet ze met verve. Zonder de militaire steun van de Verenigde Staten, met het Verenigd Koninkrijk in onderaanneming, en zonder de Oost-Europese verbetenheid had Oekraïne er een stuk slechter voorgestaan.

Poetin heeft het Westen intussen zowel verenigd als internationaal geïsoleerd. Een aanzienlijk deel van het Zuiden kiest kamp voor Rusland of onthoudt zich. En voor West-Europa was het vooral hard ontwaken.

Vijftien Knack-stukken die u het beste inzicht bieden in de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

1. Eén jaar Oorlog in Oekraïne: wat denken de Russen echt over de plannen van Poetin?

Ook één jaar na de Russische invasie blijken Russen hun regime nog steeds blindelings te volgen. Is de oorlog het project van een gek, of draagt de gehele Russische bevolking een verpletterende verantwoordelijkheid?

2. Historica Sophie De Schaepdrijver: ‘Sommige oorlogen moeten misschien gewoon gevoerd worden’

Een gesprek met historica Sophie De Schaepdrijver over de Amerikaanse verrechtsing, naïef pacifisme en de voor Belgen pijnlijk herkenbare oorlog in Oekraïne.

3. De terugkeer van de tank en 9 andere militaire lessen uit de oorlog in Oekraïne

Zoals elke oorlog is ook de Russische aanval op Oekraïne een leermoment voor militairen en strategen. Wat zijn de militaire lessen?

4. Calimero met kernwapens: onze man keek een week de Russische staatstelevisie

Kijken naar de Russische televisie is een ronduit bevreemdende ervaring, leerde Knack-redacteur Jeroen Zuallaert. Terwijl zowat de hele wereld meeleeft met de Oekraïners, ziet de Russische staatstelevisie Rusland als het voornaamste slachtoffer. Dit zijn de verhalen die Russen te horen krijgen.

5. Hoe Poetin de Tweede Wereldoorlog misbruikt om de Russische aanval op Oekraïne goed te praten

Vladimir Poetin trekt steeds nadrukkelijker de kaart van de Tweede Wereldoorlog. Het wijst erop dat hij de ‘speciale militaire operatie’ steeds moeilijker verkocht krijgt.

6. Ivo Van Isterdael (CREG): ‘Wie in oorlogstijd op de markt vertrouwt, is een gestampte idioot’

Ivo Van Isterdael, hoofdadviseur bij energieregulator CREG, roept in een uitzonderlijk interview met Knack Europa op tot actie: ‘Van je vrienden mag je toch wat meer verwachten.’

7. Militair historicus Antony Beevor: ‘Voor Rusland horen massamoorden en verkrachtingen nu eenmaal bij oorlog’

Volgens de toonaangevende historicus Antony Beevor trekt Rusland andere lessen uit de geschiedenis. ‘Doorgaans de verkeerde.’

8. Nucleaire dreiging: wat als Poetin de knop indrukt?

Hoe groot is de kans dat de oorlog in Oekraïne leidt tot een kernoorlog in Europa? En wat zouden dan de gevolgen zijn?

9. Hoe helpt Microsoft Oekraïne in de oorlog met Rusland? ‘Dit is het eerste dataconflict uit de geschiedenis’

Microsoft beveiligt de data van de Oekraïense overheid, deelt dreigingsanalyses met Kiev, helpt het land cyberaanvallen af te slaan en geeft ook financiële steun. Topman Bram Couwberghs – een Belg – geeft een exclusieve inkijk.

10. ‘De Europese Unie en Oekraïne: niet langer onze buffer, maar onze grens’

Professor en defensiespecialist Sven Biscop (UGent) analyseert waar we nu staan.

11. ‘Een historische mislukking’: waarom de West-Europese aanpak van Poetin heeft gefaald

Het offensief in Oekraïne maakt pijnlijk duidelijk dat de zachte aanpak van West-Europa van Poetin is mislukt, schreef Europa-journalist Kamiel Vermeylen daags na de invasie. De analyse blijft actueel.

12. ‘De brute waarheid is: door de oorlog in Oekraïne wordt België armer’

‘De regering beseft nog niet helemaal dat we sinds 24 februari in een andere wereld leven’, schrijft Ewald Pironet.

13. Na de gruwel van Boetsja: waarom we toch met Poetin zullen moeten praten

In veel westerse hoofdsteden groeit de vrees dat met het huidige Russische regime niet meer te onderhandelen valt. Moeten we hopen dat Vladimir Poetin wordt afgezet in een paleisrevolutie?

14. Wie wordt rijk van de oorlog in Oekraïne?

Welke landen en bedrijven zijn de economische winnaars van deze oorlog?

15. Wie is Jevgeni Prigozjin, de huurlingenbaas van de Russische Wagnergroep?

Ooit verkocht hij hotdogs in de straten van Leningrad, vandaag voert hij een leger van huursoldaten en criminelen aan in Oekraïne. De opgang van Jevgeni Prigozjin bewijst hoe ingrijpend Rusland is veranderd.