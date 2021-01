Twaalf leden van de Nationale Garde van de Verenigde Staten mogen woensdag niet optreden als bewaker bij de inauguratie van Joe Biden in Washington D.C.

Dat heeft de woordvoerder van het Pentagon, Jonathan Hoffman, bekendgemaakt. Twee van hen zijn geweerd wegens 'ongepaste boodschappen' op het internet. De anderen worden geweerd om andere reden, zo werd gemeld.

Bij enkelen zou vastgesteld zijn dat ze banden hebben met rechtsradicale militanten. De FBI doet een 'background check' van alle leden van de Nationale Garde die worden ingezet bij de beveiliging in Washington D.C. Voor de eedaflegging van Joe Biden als de nieuwe president van de Verenigde Staten, zullen tot 25.000 troepen van de Nationale Garde aanwezig zijn in Washington D.C.

De enorme troepenmacht wordt als noodzakelijk beschouwd na de bestorming van het parlement in Washington D.C., bijna twee weken geleden, door aanhangers van de vertrekkende president Donald Trump. Leden van de Nationale Garde zijn reservisten. Zij bevinden zich nu in de eerste lijn om bij te dragen tot de beveiliging van de eedaflegging.

Dat heeft de woordvoerder van het Pentagon, Jonathan Hoffman, bekendgemaakt. Twee van hen zijn geweerd wegens 'ongepaste boodschappen' op het internet. De anderen worden geweerd om andere reden, zo werd gemeld. Bij enkelen zou vastgesteld zijn dat ze banden hebben met rechtsradicale militanten. De FBI doet een 'background check' van alle leden van de Nationale Garde die worden ingezet bij de beveiliging in Washington D.C. Voor de eedaflegging van Joe Biden als de nieuwe president van de Verenigde Staten, zullen tot 25.000 troepen van de Nationale Garde aanwezig zijn in Washington D.C. De enorme troepenmacht wordt als noodzakelijk beschouwd na de bestorming van het parlement in Washington D.C., bijna twee weken geleden, door aanhangers van de vertrekkende president Donald Trump. Leden van de Nationale Garde zijn reservisten. Zij bevinden zich nu in de eerste lijn om bij te dragen tot de beveiliging van de eedaflegging.